Καύσιμα: Διπλή παρέμβαση σε diesel και βενζίνη - Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές

Επιδότηση 16 λεπτών/λίτρο στο diesel κίνησης με όφελος για τον οδηγό και τον επαγγελματία τα 20 λεπτά συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, επιδότηση στη βενζίνη 36 λεπτά/λίτρο μέσω ψηφιακής κάρτας καυσίμων ύψους 50 ευρώ/δίμηνο για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ/δίμηνο για τα νησιά, επιδότηση του 15% του κόστους αγοράς λιπασμάτων και επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές των εισιτηρίων στα περυσινά επίπεδα, περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μια συγκυρία έντονης ενεργειακής πίεσης και διαρκώς αυξανόμενου κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα νέο πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την ανάσχεση των επιπτώσεων από την εκτίναξη των τιμών καυσίμων. Το συνολικό πακέτο, ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ θα ισχύσει τον Απρίλιο και το Μάιο και θα καλυφθεί τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από την επιβολή ειδικού φόρου στα κέρδη των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης των δημοσιονομικών πηγών χωρίς άμεση επιβάρυνση των πολιτών.

Κεντρικός πυλώνας των μέτρων είναι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων, που ήδη μεταφέρεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχώρησαν σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα, όπως η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Β. Μακεδονία.

Αγρότες και ακτοπλοΐα στο «δίχτυ» στήριξης

Εκτός από τα καύσιμα, το πακέτο επεκτείνεται και στον πρωτογενή τομέα, όπου το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά. Προβλέπεται επιδότηση ύψους 15% επί των δαπανών αγοράς λιπασμάτων, με στόχο τη μερική απορρόφηση των αυξήσεων και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στην ακτοπλοΐα, εισάγεται μηχανισμός αποζημίωσης των εταιρειών, υπό την προϋπόθεση διατήρησης των τιμών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα. Η παρέμβαση αυτή επιχειρεί να ανακόψει την ανοδική πίεση που προκαλεί η αύξηση των ναυτιλιακών καυσίμων, ιδιαίτερα κρίσιμη για τις νησιωτικές περιοχές.

Εκρηκτική άνοδος τιμών καυσίμων – Πίεση στην οικονομία

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές καυσίμων καταγράφουν έντονη ανοδική πορεία. Σε πολλές περιοχές της χώρας, και ιδίως στα νησιά, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η μέση τιμή ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λευκάδα και Κρήτη, επιβεβαιώνοντας την ευρεία διάχυση των πιέσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,75 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου, σημειώνοντας αύξηση περίπου 12,9%. Ακόμη πιο έντονη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο ανήλθε στα 1,956 ευρώ από 1,565 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 25%.

Η αύξηση συνδέεται άμεσα με τη διεθνή ενεργειακή κρίση, καθώς οι τιμές του Brent κινούνται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 50% σε διάστημα ενός μήνα. Αντίστοιχα, το αργό πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα εγχώρια στοιχεία, με το πετρέλαιο κίνησης να παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη αύξηση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία λόγω της άμεσης σύνδεσής του με το κόστος μεταφορών και τη διαμόρφωση των τελικών τιμών προϊόντων.

Στόχος η ανάσχεση του πληθωρισμού – Με «εφεδρείες» η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω των μέτρων να ενισχύσει τα εισοδήματα και να περιορίσει τη μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην αγορά. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δημοσιονομικής ισορροπίας, με στόχο να στηρίξουν την κοινωνία χωρίς να διαταράξουν τη σταθερότητα της οικονομίας.

Παράλληλα, διατηρείται στάση επιφυλακής, καθώς η διάρκεια και η ένταση της διεθνούς κρίσης παραμένουν αβέβαιες.

Το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων παραμένει ανοιχτό, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με την ενεργειακή εξέλιξη να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις.