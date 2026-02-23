Η οικονομία της Ουκρανίας βιώνει την πιο δύσκολη περίοδο από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, καθώς οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει το ενεργειακό της σύστημα, με τον πόλεμο να εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να μειώσουν την παραγωγή και να συρρικνώσουν τα έσοδα του κράτους.

Σύμφωνα με το Reuters, από χαλυβουργεία έως ορυχεία, τσιμεντοβιομηχανίες και παραγωγούς τροφίμων, η ουκρανική βιομηχανία αναγκάζεται να μειώσει την παραγωγή και να απορροφήσει το αυξανόμενο κόστος, καθώς αγωνίζεται να αλλάξει τα προγράμματα εργασίας και να σώσει τον εξοπλισμό από έκτακτες διακοπές λειτουργίας, σύμφωνα με στελέχη οκτώ εταιρειών.

Ο Sergii Pylypenko, διευθύνων σύμβουλος του Kovalska Group, του μεγαλύτερου παραγωγού σκυροδέματος και δομικών υλικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι γεννήτριες ντίζελ που αγόρασε δεν μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ολόκληρη την παραγωγή των μεγάλων εργοστασίων της εταιρείας.

«Εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, εργαζόμαστε υπό συνθήκες έκτακτων διακοπών ρεύματος χωρίς κανένα προβλέψιμο πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιόδους, η έλλειψη σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να μειώσει τον όγκο της παραγωγής έως και 50%», δήλωσε.

Η οικονομία της Ουκρανίας συρρικνώθηκε κατά 30% το πρώτο έτος του πολέμου

Ειδικότερα, η οικονομία της Ουκρανίας συρρικνώθηκε κατά σχεδόν ένα τρίτο κατά το πρώτο έτος του πολέμου και, παρά τη μέτρια ανάπτυξη κατά τα επόμενα έτη, παραμένει πολύ μικρότερη από ό,τι πριν από την εισβολή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κρατικές δαπάνες. Σχεδόν έξι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία και περισσότεροι από τρία εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί εντός των συνόρων της, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα πέμπτο του προπολεμικού πληθυσμού.

Τον Φεβρουάριο, ο μηνιαίος δείκτης ανάκαμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Κιέβου – ο οποίος συγκρίνει τον αριθμό των εταιρειών που αναφέρουν ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα είναι χειρότερη ή καλύτερη από πέρυσι – έγινε αρνητικός για πρώτη φορά από το 2023.

Η οικονομία της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την παροχή φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση του πολέμου και του χρέους, καθώς και για την παραγωγή όπλων, αλλά και για την παροχή θέσεων εργασίας και οικονομικών προοπτικών για τους στρατιώτες και τους πρόσφυγες που επιστρέφουν όταν τελικά επανέλθει η ειρήνη.

Ο Oleksandr Myronenko, διευθύνων σύμβουλος της Metinvest, ενός ομίλου εξόρυξης και μετάλλων με ετήσια έσοδα περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι οι μακρές διακοπές ρεύματος δυσχέραναν την επανεκκίνηση της παραγωγής μετά τις ρωσικές επιθέσεις.

Η Metinvest – που ελέγχεται από τον Rinat Akhmetov, έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της Ουκρανίας – αποτελεί σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων και χάλυβα για τον πόλεμο.

Έχει προβλέψει ανάπτυξη για φέτος στην Ουκρανία, αλλά δεν κατάφερε να την επιτύχει τους πρώτους δύο μήνες λόγω των επιπτώσεων των ρωσικών βομβαρδισμών, δήλωσε ο Myronenko.

«Αυτό περιλάμβανε ζημιές στις παραγωγικές ικανότητες αλλά και στις υποδομές μεταφορών, οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο τους χαλυβουργούς αλλά και όλους τους παραγωγούς στην Ουκρανία: πρέπει να μειώσουν τους όγκους», είπε.