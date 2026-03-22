Η ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης δοκιμάζεται με σύνθετο τρόπο, καθώς η περιφερειακή αστάθεια απειλεί να διαταράξει τις βασικές οδούς διέλευσης του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Σύμφωνα με νέα έκθεση της UBS, παρότι μόλις περίπου το 11% του LNG και το 12% του πετρελαίου της Ευρώπης προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, η ήπειρος παραμένει βαθιά ευάλωτη στις χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός πιθανού αποκλεισμού.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η «ευελιξία προορισμού» που ενσωματώνεται στα παγκόσμια ενεργειακά συμβόλαια θα μπορούσε να αναγκάσει τους Ευρωπαίους αγοραστές να εμπλακούν σε μια δαπανηρή μάχη προσφορών με τις ασιατικές αγορές για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών, υπονομεύοντας ενδεχομένως την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην απεξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές.

Ο μηχανισμός της χρηματοοικονομικής «υπερπροσφοράς»

Περίπου το 90% του LNG που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ κατευθύνεται προς την Ασία, όμως η δομή των σύγχρονων ενεργειακών αγορών σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν είναι θωρακισμένη απέναντι σε σοκ προσφοράς. Η UBS σημειώνει ότι σχεδόν τα μισά μακροπρόθεσμα συμβόλαια LNG επιτρέπουν την εκτροπή φορτίων προς τον προορισμό που προσφέρει την υψηλότερη τιμή.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε διακοπή στη ροή αερίου από το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Ασία θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια άνοδο τιμών, αναγκάζοντας την Ευρώπη να πλειοδοτήσει στο περιθώριο έναντι των ασιατικών ανταγωνιστών της, προκειμένου να διατηρήσει τα δικά της αποθέματα σε επαρκή επίπεδα.

Αυτή η χρηματοοικονομική εξάρτηση γεφυρώνει ουσιαστικά το χάσμα μεταξύ φυσικής παράδοσης και σταθερότητας τιμών.

Ακόμη και αν η Ευρώπη χρειαστεί να αντικαταστήσει σημαντικά μικρότερες ποσότητες ενέργειας από όσες αντικατέστησε μετά την κατάρρευση των ρωσικών εισαγωγών το 2022, η ανάγκη απορρόφησης υψηλότερων ναύλων και ασφαλιστικών δαπανών παραμένει σημαντικός αντίβαρος για τη βιομηχανική ανάκαμψη της ηπείρου και για τους στόχους πληθωρισμού έως το υπόλοιπο του 2026.

Στρατηγική αναδρομολόγηση και επιβάρυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η μετατόπιση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τις ναυτιλιακές υποδομές. Καθώς οι ασιατικές αγορές αναζητούν υποκατάστατα για τους μεσανατολικούς όγκους, η επακόλουθη αναζήτηση φορτίων από τη λεκάνη του Ατλαντικού αναμένεται να σφίξει περαιτέρω την παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς LNG.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα συμβόλαια πετρελαίου, τα οποία συνήθως δεσμεύονται μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παράδοση, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις ταχείες μεταβολές της θαλάσσιας εφοδιαστικής.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τη σχετική ευελιξία των ευρωπαϊκών αποθηκών σε σύγκριση με τις άμεσες ανάγκες προμήθειας των μεγάλων ασιατικών οικονομιών. Ωστόσο, η δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας να διαχειριστούν τις αυξήσεις τιμών χωρίς να τις μετακυλίσουν στους καταναλωτές θα κρίνει τη συνολικότερη μακροοικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Καθώς εντείνεται η «λειτουργική αλληλεπίδραση» ανάμεσα στις περιφερειακές εφοδιαστικές αλυσίδες και την παγκόσμια τιμολογιακή ισχύ, το πραγματικό μέτρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας θα είναι η χρηματοοικονομική της ικανότητα και όχι η φυσική της εγγύτητα προς την πηγή.