Eurostat: Αυξήσεις «φωτιά» στα καύσιμα τον Μάρτιο στην ΕΕ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών στην ΕΕ μειωνόταν γενικά, για τον μέσο όρο της ΕΕ και για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Ωστόσο, αυξήθηκε σημαντικά τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τον Μάρτιο του 2026, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ είδαν αυξήσεις τιμών σε σύγκριση και με τον Μάρτιο του 2025.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+19,8%), τη Ρουμανία (+19,6%), την Ολλανδία (+18,8%), τη Λετονία (+18,5%) και την Αυστρία (+17,2%).

Στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία, οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,7% και 5,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η μείωση δεν ήταν τόσο έντονη.

Εξετάζοντας τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στην ΕΕ, τον Μάρτιο του 2026, αυξήθηκαν κατά 19,8% για το ντίζελ και 9,4% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται κατά 19,1% και τις τιμές της βενζίνης κατά 10,6% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι τιμές και για τους δύο τύπους καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026.

Για το ντίζελ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (και οι δύο +27,6%), την Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%) και την Ολλανδία (+25,1%), ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία ​​(+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (και οι δύο +7,0%).

Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 10%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης δεν ήταν τόσο υψηλές όσο αυτές των τιμών του ντίζελ, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15,0% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία.

Και πάλι, οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(+2,4%), τη Σλοβακία (+3,8%), την Ουγγαρία (+4,7%), καθώς και την Ιταλία (+4,8%).

Λίγο πάνω από τον μέσο όρο η Ελλάδα στη βενζίνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλές θέσεις όσον αφορά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση εκτίναξης του κόστους ενέργειας.

Η χώρα μας καταλαμβάνει την 8η υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αύξηση στο ντίζελ, η οποία αγγίζει περίπου το 24%. Στη βενζίνη, η μηνιαία αύξηση για την ίδια περίοδο κινείται ελαφρώς πάνω από το 11%. Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν τη χώρα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 19,1% στο ντίζελ και 10,6% στη βενζίνη.

Στο γράφημα που απεικονίζει τη μεταβολή των τιμών καυσίμων, ενώ τον Φεβρουάριο οι τιμές στην Ελλάδα ήταν μειωμένες κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο η κατάσταση αντιστράφηκε πλήρως λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές να σημειώνουν ετήσια αύξηση της τάξης του 11%.