Ενεργειακό «μπρα ντε φερ» στην Ευρώπη για διασυνδέσεις και χρηματοδότηση

Η πρόταση για τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, πυροδοτώντας έντονο πολιτικό διάλογο και εμφανείς διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών. Οι τοποθετήσεις διαφοροποιήθηκαν σημαντικά, καθώς κάθε χώρα προσέγγισε το ζήτημα με βάση το δικό της ενεργειακό κόστος και τη θέση της στην αγορά.

Κομβικό σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε το υψηλό κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων στα δίκτυα, αλλά και η πρόταση χρηματοδότησής τους μέσω του 25% των εσόδων από συμφόρηση. Το συγκεκριμένο μοντέλο προκάλεσε επιφυλάξεις, με αρκετές πλευρές να αμφισβητούν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη δικαιοσύνη της κατανομής των βαρών.

Το βλέμμα στραμμένο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα ενώ η ενεργειακή κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, καθώς οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφουν εκ νέου ισχυρές ανατιμήσεις σε βασικές αγορές, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη, όπου οι ηγέτες καλούνται να γεφυρώσουν διαφωνίες και να καταλήξουν σε κοινές κατευθύνσεις.

Η εικόνα στις αγορές ηλεκτρισμού παραμένει εύθραυστη, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης καταγράφονται αυξήσεις που ξεπερνούν το 60%, ενώ και στην ελληνική αγορά η χονδρική τιμή παρουσίασε απότομη άνοδο μέσα σε λίγα 24ωρα. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα περίοδο αστάθειας, με άμεσες επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, με την ευρωπαϊκή ατζέντα να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε φόρους, τέλη, χρεώσεις δικτύου, αλλά και στο κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση για επιτάχυνση επενδύσεων στα ενεργειακά δίκτυα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας για τη σταθερότητα και την ενοποίηση της αγοράς.

Ωστόσο, η πορεία προς μια ενιαία στρατηγική δεν είναι ομαλή. Οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν έντονες, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση νέων διασυνδέσεων και την κατανομή των σχετικών βαρών. Ορισμένες χώρες εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ενδέχεται να δημιουργεί άνισα οφέλη, επιβαρύνοντας δυσανάλογα συγκεκριμένες οικονομίες.

Ιδιαίτερη ένταση καταγράφεται γύρω από το ζήτημα των εσόδων από τη συμφόρηση στα δίκτυα και τον τρόπο διαχείρισής τους. Βόρειες χώρες, που διαθέτουν ισχυρή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, θέτουν θέμα δικαιότερης κατανομής, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να οδηγεί σε νέες ανισότητες εντός της Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, κράτη του ευρωπαϊκού Νότου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επισημαίνουν ότι οι μεγάλες διαφορές στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας υπονομεύουν τη συνοχή της ενιαίας αγοράς. Όπως τονίζουν, χωρίς ουσιαστική σύγκλιση, η ενεργειακή πολιτική κινδυνεύει να εξελιχθεί σε παράγοντα διεύρυνσης των οικονομικών ανισοτήτων.

Η αντιπαράθεση Παπασταύρου με τη Σουηδή ομόλογο

Η επιφυλακτική τοποθέτηση της Σουηδίας, όπως εκφράστηκε από την υπουργό Έμπα Μπους σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό σχεδιασμό των ηλεκτρικών δικτύων, προκάλεσε την αντίδραση του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την ανάγκη προώθησης της ενιαίας αγοράς ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής σύγκλισης.

Η αντιπαράθεση που ακολούθησε ανέδειξε με σαφήνεια τα διαφορετικά συμφέροντα εντός της Ένωσης, με τις βόρειες χώρες, που διαθέτουν εξαγωγικό προφίλ στην ενέργεια, να κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από τις νότιες οικονομίες ή άλλες αγορές που αντιμετωπίζουν υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για κοινό σχεδιασμό αναδεικνύεται ως κομβική. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η απουσία ενιαίας προσέγγισης δυσχεραίνει τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες μεταβάλλονται ταχύτατα.

Η ελληνική πλευρά δίνει έμφαση στην ανάγκη συνεννόησης και αποφυγής μονομερών κινήσεων, υπογραμμίζοντας ότι η εμβάθυνση της ενεργειακής ολοκλήρωσης προϋποθέτει συμβιβασμούς και κοινή ανάληψη ευθυνών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της πολιτικής βούλησης για τη διαμόρφωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς, ικανής να αντέξει τις εξωτερικές πιέσεις.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις εντείνονται, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η ισορροπία μεταξύ εθνικών προτεραιοτήτων και συλλογικών στόχων θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για το αν η Ένωση θα καταφέρει να δώσει συνεκτική απάντηση σε μια κρίση που δείχνει να επιστρέφει με νέα ένταση.

Σε 15 μέρες τα μέτρα για τη βιομηχανία

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χθες μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ότι εντός των επομένων 15 ημέρων αναμένονται οι ανακοινώσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ προϊδέασε για το είδος της στήριξης όταν αναφέρθηκε σε μακρά και δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βαίνει προς το τέλος της.

Με βάση αυτό το δεδομένο παράγοντες της αγοράς που είναι σε θέση να γνωρίζουν εκτιμούν ότι το μέτρο που θα ανακοινωθεί θα αφορά κυρίως την αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας για την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους των ρύπων.