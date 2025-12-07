Ταχύτητα «ανεβάζει» η ΔΕΗ στην ηλεκτροκίνηση ξεπερνώντας πλέον τα 3.000 σημεία φόρτισης σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία επιχειρεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες των αστικών μετακινήσεων όσο και το πιο απαιτητικό κομμάτι των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.

Η διεύρυνση του δικτύου δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία. Εντάσσεται στο πρόσφατα ανακοινωμένο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την επόμενη τριετία, που προβλέπει συνολικές επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ.

Το πλάνο αντιμετωπίζει τις υποδομές φόρτισης ως κρίσιμο κομμάτι του νέου ενεργειακού μοντέλου, ενώ παράλληλα «ακουμπά» κάθε μεγάλο πεδίο κατανάλωσης και ζήτησης ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, τα δίκτυα, τη λιανική, αλλά και τις νέες τεχνολογικές προτεραιότητες, όπως τα κέντρα δεδομένων και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο ίδιο «πακέτο» τοποθετείται και η ηλεκτροκίνηση, ως υπηρεσία που συνδέει άμεσα την παραγωγή και την προμήθεια ενέργειας με την καθημερινή εμπειρία του καταναλωτή.

Η λογική της ΔΕΗ είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και έναν συνδυασμό υπηρεσιών που μετατρέπουν τον πελάτη σε ενεργό μέρος της μετάβασης. Έτσι, η ανάπτυξη των φορτιστών λειτουργεί παράλληλα με άλλες εφαρμογές για το σπίτι και την επιχείρηση, από αντλίες θερμότητας μέχρι φωτοβολταϊκά στη στέγη.

Εξαγορά δικτύου σταθμών φόρτισης και στη Ρουμανία

Το διεθνές σκέλος της στρατηγικής ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Η PPC blue, θυγατρική του ομίλου στη Ρουμανία, προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά του δικτύου σταθμών φόρτισης Hermes Flow, προσθέτοντας 116 σημεία στο αποτύπωμά της στη χώρα. Από αυτά, 72 βρίσκονται στο Βουκουρέστι και τα υπόλοιπα είναι κατανεμημένα σε 10 κομητείες, γεγονός που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια.

Οι νέοι φορτιστές έχουν εγκατασταθεί σε τοποθεσίες με υψηλή επισκεψιμότητα και εύκολη πρόσβαση, όπως καταστήματα Carrefour, μονάδες Romstal και εμπορικά κέντρα. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα –97 από τα 116 σημεία– ανήκει στην κατηγορία των γρήγορων και υπερταχέων φορτίσεων, με ισχύ από 50 kW έως 160 kW. Με την ενσωμάτωση του δικτύου, οι χρήστες αναμένεται να έχουν σταδιακά πρόσβαση στους σταθμούς μέσω της εφαρμογής PPC blue.

Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια της PPC Blue Romania, Andreea-Dana Popescu, έθεσε τον στόχο με σαφήνεια: «Η ηλεκτρική κινητικότητα εξελίσσεται όταν οι οδηγοί μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, με εμπιστοσύνη στο δίκτυο που τους υποστηρίζει. Η επέκταση του αποτυπώματός μας μέσω της εξαγοράς του δικτύου Hermes Flow μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο της παροχής μιας προβλέψιμης εμπειρίας φόρτισης σε εθνικό επίπεδο. Εκτιμούμε την αφοσίωση και την προσπάθεια που καταβάλλεται στην ανάπτυξη αυτού του δικτύου από την ομάδα Hermes Flow, η συμβολή της οποίας αποτελεί σημαντικό μέρος της ενεργειακής μετάβασης που χτίζουμε μαζί».

Η εφαρμογή, άλλωστε, αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης της καθημερινότητας των οδηγών. Επιτρέπει την αναζήτηση διαθέσιμων σταθμών, την επιλογή διαφορετικών μοντέλων χρήσης – συνδρομητικών ή «pay as you go» – και τη δυνατότητα οργάνωσης ταξιδιών τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ελλάδα. Η PPC Blue Romania εισάγει επίσης συνδρομές με ενσωματωμένες μονάδες φόρτισης και πρόσθετες υπηρεσίες, ενισχύοντας την προσπάθεια να γίνει η ηλεκτροκίνηση μια πιο εύκολη και οικονομικά διαχειρίσιμη επιλογή.

Με το δίκτυο να ξεπερνά τα 3.000 σημεία στη χώρα και με εξαγορές που ενισχύουν την περιφερειακή παρουσία του ομίλου, φτάνοντας τα περίπου 950 σημεία στη Ρουμανία, η εταιρεία επιχειρεί να «κλειδώσει» ρόλο πρωταγωνιστή σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά.