Ρωσία: Μειώνει την παραγωγή πετρελαίου τον Απρίλιο - Σταματάει τις ροές του Καζακστάν προς τη Γερμανία

Η ρωσική πετρελαϊκή παραγωγή δέχεται νέα ισχυρή πίεση τον Απρίλιο, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές σε βασικούς αγωγούς εξαγωγών οδηγούν σε αισθητή μείωση των εξαγωγικών και διυλιστηριακών δυνατοτήτων της χώρας, σύμφωνα με πέντε πηγές του κλάδου και υπολογισμούς του Reuters.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Ρωσία ενδέχεται να έχει περιορίσει την παραγωγή της κατά περίπου 300.000 έως 400.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα επίπεδα των πρώτων μηνών του έτους, εξέλιξη που θα μπορούσε να συνιστά τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των τελευταίων έξι ετών, από την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και σε διυλιστήρια στο εσωτερικό της χώρας.

Οι επιθέσεις έχουν πλήξει κομβικές εξαγωγικές πύλες, όπως τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα, Πριμόρσκ και Νοβοροσίσκ, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τον αγωγό Druzhba, ο οποίος παραμένει κρίσιμος για τις ροές προς την Ευρώπη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διακοπές έχουν οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη αναστολή ροών μέσω του αγωγού, επηρεάζοντας χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εντείνει τη στρατηγική της στόχευση στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τον ρωσικό προϋπολογισμό.

Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανισμοί όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις για τη ρωσική παραγωγή, εκτιμώντας ότι οι ζημιές στις υποδομές θα περιορίσουν τη δυνατότητα ανάκαμψης στο προσεχές διάστημα.

Σε αυτό το ήδη τεταμένο περιβάλλον, μια ακόμη εξέλιξη εντείνει την αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια: η Ρωσία φέρεται να προχωρά σε διακοπή των ροών πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba από την 1η Μαΐου.

Μια πλήρης διακοπή θα αφαιρούσε περίπου το 17% των έως και 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ετησίως που επεξεργάζεται το διυλιστήριο PCK της Γερμανίας - ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας - στη βορειοανατολική πόλη Schwedt, καύσιμο από το οποίο τροφοδοτούνται 9 στα 10 αυτοκίνητα στην περιοχή του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου.