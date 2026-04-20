Ράλι στο πετρέλαιο - Πάνω από 95 δολάρια το Brent

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνονται τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται στο χείλος μιας νέας σύγκρουσης, μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό τύπου Δυτικό Τέξας (WTI) με παράδοση Μαΐου αυξάνονται κατά 6,46%, φτάνοντας τα 89,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια με παράδοση Ιουνίου αυξάνονται κατά 6% στα 87,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent, με παράδοση Ιουνίου, σημειώνουν άνοδο κατά 6%, στα 95,80 δολάρια το βαρέλι

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ την Κυριακή εναντίον ιρανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ στη συνέχεια Πεζοναύτες ανέλαβαν τον έλεγχό του, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το πλοίο επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ ακολούθησε επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ το Σάββατο. Κανονιοφόροι των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται για ακόμη μία φορά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με αυτό που φαινόταν ως αποκλιμάκωση να μετατρέπεται γρήγορα σε νέα κλιμάκωση», ανέφερε σε σημείωμά του τη Δευτέρα ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING.

Παραμένει ασαφές εάν οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Ισλαμαμπάντ τη Δευτέρα, ωστόσο το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ αρνήθηκε να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να αναδιπλωθεί, δηλώνοντας ότι το Στενό θα παραμείνει κλειστό έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός.