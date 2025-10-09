Πετρέλαιο: Σταθεροποιητικές τάσεις με φόντο την εκεχειρία στη Μ. Ανατολή

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Πέμπτης μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, με την άνοδο του δολαρίου να πιέζει τις τιμές των εμπορευμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή στα futures του Brent παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη (+0,06%) στα 66, 29 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures στο αμερικανικό αργό είναι επίσης σταθερά στα 62,51 δολάρια το βαρέλι (-0,06%).

Ο πόλεμος στη Γάζα παρείχε στήριξη στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές έχουν σταθμίσει τον πιθανό κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά σε περίπτωση που ο πόλεμος εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση.

Οι τιμές είχαν σημειώσει άνοδο περίπου 1% την Τετάρτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, αφού οι επενδυτές θεώρησαν ότι η στασιμότητα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα οδηγήσει στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Αναλυτές της JP Morgan ανέφεραν ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ξεκίνησε με πιο ήπιο ρυθμό τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί δείκτες κατανάλωσης, όπως οι αφίξεις εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Λος Άντζελες, τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν από φορτηγά στη Γερμανία και η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα, έδειξαν μια στασιμότητα.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ανήλθε κατά μέσο όρο σε 105,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις πρώτες επτά ημέρες του Οκτωβρίου, σημειώνοντας αύξηση 300.000 βαρελιών την ημέρα σε σχέση με το επίπεδο του περασμένου έτους και 90.000 βαρέλια την ημέρα χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της JP Morgan, ανέφεραν οι αναλυτές της σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Κάτω από τα 33 ευρώ το αέριο

Η τιμή του φυσικού αερίου το πρωί της Πέμπτης υποχωρεί 1,63% στα 32,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, στο 82,9% της χωρητικότητας, με την Ιταλία στο 93%, τη Γαλλία στο 92,5% και τη Γερμανία στο 76,2%, μετριάζοντας τους φόβους για τον εφοδιασμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ωστόσο, οι προβλέψεις για πιο κρύο καιρό στα μέσα Οκτωβρίου, με θερμοκρασίες στη Γαλλία και τη Γερμανία περίπου 2 °C κάτω από τα εποχιακά επίπεδα, αναμένεται να αυξήσουν τις ανάγκες θέρμανσης.

Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων της Ρωσίας κατά των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές διακοπές του εφοδιασμού και αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ουκρανία αυτό το χειμώνα.

Προβλέπεται ότι η παγκόσμια χωρητικότητα LNG θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, με το ήμισυ να προέρχεται από τις ΗΠΑ, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για υπερπροσφορά. Οι traders αναμένουν ότι η ζήτηση θα πέσει, ασκώντας πίεση για μείωση των τιμών τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη.