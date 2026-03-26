Πετρέλαιο: Αυξάνονται τα πονταρίσματα των επενδυτών για το Brent στα 150 δολάρια εντός του Απριλίου

Η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις εκτιμήσεις των επενδυτών για περαιτέρω άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με ορισμένους traders να «βλέπουν» το Brent ακόμα και στα επίπεδα των 150 δολαρίων ανά βαρέλι εντός του Απριλίου.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent -παράδοσης Ιουνίου- ανέβαιναν 4,2% στα 101,4 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα προς άνοδο κοντά στο 40% από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Από την έναρξη της σύγκρουσης η -ιδιαίτερα κρίσιμη ενεργειακά- περιοχή των Στενών του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει. Υπολογίζεται πως προ του πολέμου από τα Στενά διερχόταν καθημερινά κοντά στο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, το Reuters αναφέρθηκε την Πέμπτη στα call options του Brent. Πρόκειται για χρηματοοικονομικά συμβόλαια που δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα —αλλά όχι την υποχρέωση— να αγοράσει πετρέλαιο Brent σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένο χρόνο στο μέλλον.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι συναλλαγές στα εν λόγω options του Brent έχουν δεκαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, «δείχνοντας» προς -τουλάχιστον- στα επίπεδα των 150 δολαρίων ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του Απριλίου. Αυτό θα ξεπερνούσε το ιστορικό υψηλό του Brent στα 147 δολάρια ανά βαρέλι που καταγράφηκε το 2008, όταν η ραγδαία αύξηση της ζήτησης έθεσε υπό πίεση την παραγωγική ικανότητα.

Η γκάμα των πονταρισμάτων

Στη συνέχεια, το Reuters αναφέρεται στα lots, τον αριθμό συμβολαίων που έχουν αγοραστεί, με κάθε συμβόλαιο να αντιστοιχεί σε 1.000 βαρέλια πετρελαίου.

Τα ανοιχτά συμβόλαια (open interest) λήξης Απριλίου έχουν φτάσει τα 28.941 lots, όταν προ του πολέμου ήταν μόλις στα 3.374 lots. Με βάση τις τρέχουσες τιμές του αργού πετρελαίου, αυτό αντιστοιχεί σε αξία περίπου 3 δισ. δολαρίων.

Το open interest για option στα 160 δολάρια έχει αυξηθεί από το μηδέν σε 14.676 lots που ισοδυναμούν με αξία περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ το open interestγια δικαιώματα προαίρεσης μεταξύ 200 και 240 δολαρίων ισοδυναμεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχει ακόμη και περιορισμένο ενδιαφέρον για δικαιώματα προαίρεσης αγοράς στα 300 δολάρια με λήξη τον Ιούνιο.

Παρά την αυξητική τάση στα πονταρίσματα για άνοδο του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, τη μεγαλύτερη τοποθέτηση κατέχουν όσοι έχουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς πετρελαίου στα 100 δολάρια, με 61.594 lots.