Οι τιμές-ρεκόρ του χρυσού μετατοπίζουν τη ζήτηση στην Ινδία από τα κοσμήματα προς τα νομίσματα

Οι αυξανόμενες τιμές του χρυσού οδήγησαν τους Ινδούς αγοραστές να προτιμήσουν νομίσματα και ράβδους αντί για κοσμήματα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Dhanteras το Σάββατο, ενισχυμένοι από τις ελπίδες ότι η εντυπωσιακή ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου θα συνεχιστεί, δήλωσαν αξιωματούχοι της βιομηχανίας στο Reuters.

Το Dhanteras, που σηματοδοτεί την έναρξη του πενθήμερου φεστιβάλ των φώτων Diwali, θεωρείται ευοίωνη ημέρα για την αγορά χρυσού και αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες αγορών χρυσού στη δεύτερη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα του μετάλλου στον κόσμο.

Συνολικά, οι πωλήσεις χρυσού κατά τη διάρκεια του Dhanteras ήταν κατά 10–15% χαμηλότερες σε όγκο σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά η συνολική αξία αυξήθηκε σημαντικά λόγω των υψηλότερων τιμών, δήλωσε ο Rajesh Rokde, πρόεδρος του All India Gem and Jewellery Domestic Council.

«Η ζήτηση για χρυσά κοσμήματα επλήγη από τις τιμές-ρεκόρ, μειώθηκε σχεδόν κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά τα νομίσματα και οι ράβδοι εξαφανίζονταν από τα ράφια», δήλωσε ο Surendra Mehta, γραμματέας της India Bullion and Jewellers Association.

Στην Ινδία, οι αγοραστές πληρώνουν συνήθως 10–20% της τιμής του χρυσού ως έξοδα κατασκευής για τα κοσμήματα, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο ακριβά από την αγορά χρυσών νομισμάτων.

Οι τοπικές τιμές του χρυσού (MAUc1) έκλεισαν στις 127.008 ρουπιές ανά 10 γραμμάρια την Παρασκευή, αφού έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ 132.294 ρουπιών, σημειώνοντας αύξηση άνω του 60% από το περσινό Dhanteras. Ο δείκτης μετοχών NSE Nifty 50 της Ινδίας (NSEI) έχει αυξηθεί περίπου κατά 5% την ίδια περίοδο.

Αντιμέτωπη με τις εκρηκτικές αυξήσεις τιμών, η βιομηχανία προσφέρει γενναιόδωρες εκπτώσεις στα έξοδα κατασκευής κοσμημάτων για να διατηρήσει το έντονο ενδιαφέρον αγοράς χρυσού καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και της επερχόμενης περιόδου γάμων, δήλωσε ο Sachin Jain, διευθύνων σύμβουλος των ινδικών επιχειρήσεων του World Gold Council.

Οι Ινδοί έμποροι πρόσφεραν αυτή την εβδομάδα premium έως και 25 δολάρια ανά ουγγιά πάνω από τις επίσημες εγχώριες τιμές -συμπεριλαμβανομένων φόρων εισαγωγής 6% και πωλήσεων 3%- το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.