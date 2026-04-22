Μέταλλα: Σε ανοδική τροχιά χρυσός και ασήμι

Αύξηση άνω του 1% καταγράφουν οι τιμές σήμερα σε χρυσό και ασήμι μετά την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν από τις ΗΠΑ.

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά κινείται ανοδικά 0,75% στα 4.755 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 1,1% στα 4.772 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα futures στο ασήμι σημειώνουν άνοδο 1,9% στα 77,94 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά κινείται ανοδικά επίσης 1,9% στα 78,11 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα παρατείνει επ' αόριστον την εκεχειρία με το Ιράν για να επιτρέψει περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες, ώρες πριν από τη λήξη της.

«Με αυτήν την παράταση της εκεχειρίας, οι αγορές αντιλαμβάνονται μια αποκλιμάκωση της κρίσης», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ. «Εάν η εκεχειρία τερματιστεί και οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, θα δούμε το δολάριο να ενισχύεται, το πετρέλαιο και τα επιτόκια να αυξάνονται και αυτό θα πρέπει να πιέσει τις τιμές (του χρυσού).»