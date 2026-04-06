Μέταλλα: Διακυμάνσεις στον χρυσό, υποχωρεί το ασήμι

Με αυξομειώσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τον χρυσό μετά την άνοδο 4% την περασμένη βδομάδα εξαιτίας των νέων προειδοποιήσεων Τραμπ προς το Ιράν για κλιμάκωση των επιθέσεων.

Στη spot αγορά ο χρυσός δεν καταγράφει αξιόλογες μεταβολές (-0,01%) και κινείται στα 4.676,97 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν μικρή άνοδο (0,2%) στα 4.689,80 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου ο χρυσός έχει πέσει 13% στη spot αγορά.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,4% στα 72,25 δολάρια ανά ουγγιά ενώ και τα futures υποχωρούν 0,2% στα 72,79 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί ελαφρώς (-0,13%) στα 1.980,70 δολάρια ενώ το παλλάδιο ενισχύεται 0,6% στα 1.516 δολάρια.

«Η αγορά είναι πολύ επικεντρωμένη στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία μέχρι στιγμής προσφέρουν ελάχιστα σημάδια για μια γρήγορη επίλυση της ενεργειακής κατάστασης», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές του χρυσού και του ασημιού, καθώς υπάρχει μικρότερη πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων, πρόσθεσε.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας τροφοδοτούν τον ευρύτερο πληθωρισμό, μειώνοντας το περιθώριο για τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια.

Παρά το καθεστώς αντιστάθμισης του πληθωρισμού, ο χρυσός δυσκολεύεται όταν τα επιτόκια είναι υψηλά, καθώς δεν αποδίδει τόκους.