IEA για Μέση Ανατολή: Οι τωρινές τιμές του πετρελαίου δεν αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κρίσης

Τα επίπεδα των τιμών του πετρελαίου δεν αντανακλούν ακόμη τη σοβαρότητα της άνευ προηγουμένου κρίσης εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά σύντομα θα το κάνουν, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τη Δευτέρα, σε εκδήλωση του Atlantic Council.

Ο Μπιρόλ ανέφερε ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει στη χειρότερη παγκόσμια ενεργειακή αναστάτωση στα παγκόσμια χρονικά και ανέφερε ότι περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής, τερματικών σταθμών και διυλιστηρίων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, έχουν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο με το Ιράν.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο ίδιος είπε πως η κρίση και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει στερήσει από τη διεθνή αγορά περίπου 13 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα.

Ο Μπιρόλ είπε πως ελπίζει να μην χρειαστεί άλλη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, αλλά «είμαστε έτοιμοι να δράσουμε» εάν το απαιτήσει ο ενεργειακός κλονισμός που προκύπτει από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο IEA, που αριθμεί 32 μέλη, συμφώνησε τον περασμένο μήνα να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα, τη μεγαλύτερη συντονισμένη διάθεση που έχει γίνει ποτέ, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τις αγορές πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, συμφώνησαν να διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου τους.

Λόγω της τεράστιας έκτασης των διακοπών παραγωγής και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, η απελευθέρωση πετρελαίου «δεν αποτελεί λύση», δήλωσε ο Μπιρόλ, «απλώς μειώνει τον πόνο».