OPEC: Μείωσε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου στο β' τρίμηνο

Ο OPEC μείωσε τη Δευτέρα την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου στο δεύτερο τρίμηνο κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Ο πετρελαιοπαραγωγός όμιλος βλέπει μικρότερο πλήγμα στη ζήτηση από άλλους φορείς πρόβλεψης, όπως η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Παράλληλα, δεν έκανε καμία αλλαγή στις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους, καθώς αναμένει ότι η κατανάλωση θα ανακάμψει τους επόμενους μήνες.

Ο όμιλος αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,38 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, σε αντίθεση με την EIA, η οποία μείωσε στο μισό την πρόβλεψή της σε έκθεση της 7ης Απριλίου.