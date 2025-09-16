Χρυσός: Θα ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια στις αρχές του 2026, λένε οι αναλυτές - Οι λόγοι της ανόδου

Η εντυπωσιακή άνοδος του χρυσού με διαδοχικά ρεκόρ δείχνει ότι θα συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους, αλλά αναμένεται μια «υγιής» διόρθωση πριν από το σπάσιμο του ορόσημου των 4.000 δολαρίων το 2026, σύμφωνα με τους traders και τους ειδικούς του κλάδου.

Ισχυροί παράγοντες, όπως οι προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση από τη Fed, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και οι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, έχουν ωθήσει τους επενδυτές να συρρέουν στο πολύτιμο μέταλλο.

«Η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του χρυσού φαίνεται να παραμένει αλώβητη, καθώς η ζήτηση, ιδίως από τις κεντρικές τράπεζες και τα ETF, συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό», δήλωσε η επικεφαλής έρευνας της εταιρείας διυλισμού Augmont με έδρα τη Βομβάη, στο περιθώριο της Διάσκεψης για το Χρυσό της Ινδίας στο Νέο Δελχί.

«Ωστόσο, ο χρυσός βρίσκεται επί του παρόντος σε περιοχή υπεραγοράς και ενδέχεται να σημειώσει διόρθωση 5-6% βραχυπρόθεσμα, πριν σταθεροποιηθεί και ανέβει ξανά για να φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα πάνω από 4.200 δολάρια το 2026», πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή του χρυσού στη spot αγορά κυμαίνεται το πρωί της Τρίτης στα 3.686 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει άνοδο περίπου 40% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από άνοδο 27% το 2024. Στα futures η τιμή του χρυσού παραμένει αμετάβλητη στα 3.720 δολάρια ανά ουγγιά.

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες από τον κλάδο στη διάσκεψη ανέμεναν ότι η ανοδική πορεία του χρυσού θα συνεχιστεί έως το 2026, λόγω της μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης και των γεωπολιτικών κινδύνων.

«Οι αναλυτές έχουν προβλέψει ότι η τιμή θα φτάσει τα 4.000 δολάρια το 2026. Ωστόσο, είναι πραγματικά δύσκολο να το πούμε με σιγουριά, καθώς κάθε πρόβλεψη που έχουμε εξετάσει δείχνει ότι η τιμή θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο Nicholas Frappell, παγκόσμιος επικεφαλής των θεσμικών αγορών στην ABC Refinery.

«Οι τιμές του χρυσού βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν έχουν παραμείνει για πολύ καιρό στα 3.400 και 3.500 δολάρια», δήλωσε ο Philip Newman, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Metals Focus, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει οι τιμές να ανέβουν στα 3.800 δολάρια περίπου στο τέλος του έτους.

«Μπορεί να δούμε μια πιθανή διόρθωση μετά από αυτή την άνοδο των τιμών, αλλά την βλέπουμε και ως ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές που περιμένουν στην άκρη για να εισέλθουν στην αγορά. Μπορεί να δούμε τις τιμές του χρυσού να ξεπερνούν τα 4.000 δολάρια το 2026».

Το ασήμι, που αποτελεί τόσο επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο όσο και βιομηχανικό μέταλλο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική και στους ηλιακούς συλλέκτες, έχει σημειώσει καλή απόδοση χάρη στην ισχύ του χρυσού και τη σταθερή φυσική ζήτηση εν μέσω ανησυχιών για έλλειμμα.

Η τιμή του στη spot αγορά κυμαίνεται στα 42,74 δολάρια (+0,46%) ανά ουγγιά την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 14 χρόνια.

«Εκτός από τη συνήθη βιομηχανική χρήση, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών έχει δώσει μια ισχυρή ώθηση στις τιμές του αργύρου», δήλωσε ο Chirag Thakkar, διευθύνων σύμβουλος της Amrapali Group Gujarat, ενός από τους κορυφαίους εισαγωγείς αργύρου.