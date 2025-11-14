Χρυσός: Στήριξη από το δολάριο, παραμένει πέριξ των 4.200 δολαρίων η τιμή

Η υποχώρηση του δολαρίου στηρίζει τις τιμές του χρυσού που το πρωί της Παρασκευής καταγράφουν μια ελαφρά υποχώρηση αλλά παραμένουν κοντά στα 4.200 δολάρια.

Οι traders αναμένουν περισσότερα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ για να εκτιμήσουν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, μετά από τις επιθετικές δηλώσεις αξιωματούχων της Fed.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού υποχωρεί 0,28% στα 4.178,77 δολάρια ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 0,27% στα 4.183,50 δολάρια.

«Αυτή την εβδομάδα, ο χρυσός είχε καλή απόδοση, κυρίως λόγω της μικρής αποδυνάμωσης του δολαρίου, αλλά και των κερδοσκοπικών ροών που εισέρχονται με την προσδοκία ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια», δήλωσε ο Brian Lan, διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές εκτιμούν επί του παρόντος ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα είναι 51%, σε σύγκριση με 64% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, στη spot αγορά η τιμή του αργύρου υποχωρεί 0,7% στα 52,82 δολάρια αλλά παρόλα αυτά οδεύει για την καλύτερη του εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, με άνοδο 9,7%.

Η πλατίνα παραμένει αμετάβλητη στα 1.597,52 δολάρια την Παρασκευή όπως και το παλλάδιο στα 1.437,68 δολάρια.