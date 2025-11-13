Χρυσός: Ρεκόρ 20ημέρου με φόντο τη λήξη του shutdown - Πρόβλεψη για 4.300 δολάρια ως το τέλος του 2025

Τα 4.200 δολάρια ξεπέρασε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη παίρνοντας ώθηση από τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ, με τους αναλυτές να προβλέπουν πως θα φτάσει τα 4.300 δολάρια ως το τέλος του 2025.

Οι traders προσδοκούν ότι η επανέναρξη της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης θα επαναφέρει τη ροή των οικονομικών δεδομένων και θα ενισχύσει τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού παραμένει αμετάβλητη (+0,02%) στα 4.208,88 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου. Τα futures του χρυσού παραμένουν και αυτά αμετάβλητα στα 4.211,20 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ωθούμενος από την αποδυνάμωση του δολαρίου, τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τη συνεχή συσσώρευση από τις κεντρικές τράπεζες», δήλωσε ο Jigar Trivedi, ανώτερος αναλυτής έρευνας στη Reliance Securities.

«Αν και είναι πιθανή μια βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση μετά τις ραγδαίες αυξήσεις, οι ευρύτερες προοπτικές παραμένουν θετικές. Υπάρχει περιθώριο για υψηλά επίπεδα άνω των 4.300 δολαρίων/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματικές αποδόσεις θα παραμείνουν χαμηλές και η νομισματική πολιτική θα παραμείνει διαλλακτική».

Ο Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη νομοθεσία που τερματίζει το μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ. Το shutdown, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, είχε σταματήσει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων για τους μισθούς και τον πληθωρισμό.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 60% από την αρχή του έτους, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, υποστηριζόμενες από τις γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις και τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Fed.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο 0,9% στα 53,94 δολάρια ανά ουγγιά, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό που είχε αγγίξει στις 17 Οκτωβρίου.

Η τιμή του λευκόχρυσου αυξήθηκε 0,26% στα 1.622,27 δολάρια, ενώ η τιμή του παλλαδίου παρέμεινε αμετάβλητη (+0,1%) στα 1.489,98 δολάρια.