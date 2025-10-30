Χρυσός: Παραμένει κάτω από τα 4.000 δολάρια - Στο 50% η άνοδος φέτος στη spot αγορά

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν την Πέμπτη, παρότι η ασθενής υποχώρηση του δολαρίου και η μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed αύξησαν τη ζήτηση.

Στη spot αγορά η τιμή του πολύτιμου μετάλλου καταγράφει πτώση 0,5% στα 3.966 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν επίσης πτώση 0,57% στα 3.976 δολάρια ανά ουγγιά.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστού για δεύτερη φορά φέτος, φέρνοντας το επιτόκιο αναφοράς μιας ημέρας στο στόχο του 3,75%–4,00%.

Ο χρυσός ευδοκιμεί σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Το δολάριο υποχωρεί κατά 0,2% μετά την επίτευξη υψηλού ρεκόρ δύο εβδομάδων έναντι των ανταγωνιστών του στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο με εξασφάλιση σε χρυσό, ανακοίνωσε ότι τα αποθέματά της μειώθηκαν κατά 0,28% σε 1.036,05 μετρικούς τόνους την Τετάρτη από 1.038,92 τόνους την Τρίτη.

Στο μεταξύ, η τιμή του αργύρου στη spot αγορά υποχωρεί 0,7% στα 47,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα ενισχύεται 0,6% στα 1.592 δολάρια. Το παλλάδιο σημειώνει επίσης άνοδο 1,6% στα 1.404 δολάρια ανά ουγγιά.

Αύξηση 50% η τιμή του χρυσού

Η παγκόσμια ζήτηση χρυσού αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 1.313 μετρικούς τόνους, το υψηλότερο τριμηνιαίο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ, κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η επενδυτική ζήτηση εκτοξεύθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του World Gold Council την Πέμπτη.

Οι τιμές του χρυσού στη spot αγορά έχουν αυξηθεί κατά 50% μέχρι στιγμής φέτος, αφού έφτασαν στο ρεκόρ των 4.381 δολαρίων ανά ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου, λόγω της ζήτησης για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις, την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ και, πιο πρόσφατα, από ένα κύμα αγορών που προκλήθηκε από το φόβο της απώλειας ευκαιριών.

«Οι προοπτικές για το χρυσό παραμένουν αισιόδοξες, καθώς η συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ, οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και η απειλή της στασιμότητας θα μπορούσαν να ωθήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για επενδύσεις», δήλωσε η Louise Street, ανώτερη αναλύτρια αγορών στο World Gold Council.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη κορεστεί», πρόσθεσε.