Χρυσός: Νέο ρεκόρ την Τετάρτη μετά το shutdown, ξεπέρασε τα 3.900 δολάρια

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Τετάρτη, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση μπήκε σε shutdown, μετά την αποτυχία του Κογκρέσου να εγκρίνει νέα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η τιμή στην αγορά spot έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 2.875,53 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ τα futures έφτασαν σε υψηλό των 3.903,45 δολαρίων ανά ουγγιά.

Στις 8π.μ. Τα futures καταγράφουν άνοδο 0,48% στα 3.891,60 δολάρια ενώ στη spot αγορά σημειώνουν άνοδο 0,56% στα 3.867 δολάρια.

Ο χρυσός έφτασε σε μια σειρά από ρεκόρ υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων πολιτικού αδιεξόδου στις ΗΠΑ, το οποίο επηρέασε αρνητικά το δολάριο και κράτησε τους επενδυτές προσηλωμένους σε ασφαλείς επενδύσεις.

Οι τιμές άλλων πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν επίσης σημαντικά κέρδη αυτή την εβδομάδα, καθώς η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια επεκτάθηκε και πέρα από το χρυσό, με τις τιμές του πλατίνα και του αργύρου να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα 12 και 14 ετών, αντίστοιχα.

Στη spot αγορά το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 1,14% στα 47,01 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, ενώ πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,39% στα 1.586,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα βιομηχανικά μέταλλα σημείωσαν επίσης σημαντικές αυξήσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά σημείωσαν κάποιες πτώσεις την Τετάρτη. Τα futures του χαλκού στο London Metal Exchange υποχωρούν κατά 0,1% στα 10.278,10 δολάρια/τόνο, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού στο COMEX υποχωρούν κατά 0,7% στα 4,8450 δολάρια.