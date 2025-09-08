Χρυσός: Επιμένει κοντά στα επίπεδα ρεκόρ των 3.600 δολαρίων

Στο εύρος των 3.600 δολαρίων κινούνται και τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, παίρνοντας εκ νέου ώθηση από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed αλλά και τα άσχημα νέα από την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Στη spot αγορά η τιμή του πολύτιμου μετάλλου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,08%) στα 3.583,46 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures του χρυσού υποχωρούν 0,78% στα 3.625,20. Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.599,89 δολαρίων την Παρασκευή.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ εξασθένησε απότομα τον Αύγουστο και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε σχεδόν τετραετές υψηλό 4,3%, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας μαλακώνουν και σφραγίζουν την υπόθεση για μείωση του επιτοκίου από την Fed την επόμενη εβδομάδα.

Οι traders έχουν αποτιμήσει πλήρως μια μείωση 25 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα, με πιθανότητα 8% για μια τεράστια μείωση 50 μονάδων βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η προσοχή τώρα στρέφεται στην έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ την Πέμπτη, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το μέγεθος της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από την Fed.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή στη spot αγορά του ασημιού υποχωρεί κατά 0,69% στα 40,70 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,3% στα 1.377,50 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύεται και αυτό 0,27% στα 1.112,93 δολάρια.