Η μακροχρόνια ηγεμονία του αμερικανικού δολαρίου στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δομική επανεκτίμηση, καθώς οι μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές και οι προτεραιότητες στρατιωτικών δαπανών μεταξύ των παραγωγών του Κόλπου αμφισβητούν το status quo του «πετροδολαρίου».

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του επικεφαλής οικονομολόγου της UBS, Paul Donovan, παρότι η «αποστροφή προς την αλλαγή» εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρή άγκυρα για το πετρέλαιο που τιμολογείται σε δολάρια, τα υποκείμενα οικονομικά κίνητρα που κάποτε παγίωσαν αυτή τη σχέση διαβρώνονται σταθερά.

Η μετατόπιση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια ρευστότητα, καθώς η κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης αναγκάζει τους μεγάλους εξαγωγείς να επανεξετάσουν πού ανακυκλώνονται τα τεράστια έσοδά τους από την ενέργεια.

Η διάβρωση του «μηχανικού οχυρού»

Ιστορικά, ο ρόλος του δολαρίου ως βασικού νομίσματος για το πετρέλαιο ήταν μια μηχανική αναγκαιότητα. Από τη δεκαετία του 1870 έως και τη δεκαετία του 1950, οι ΗΠΑ παρήγαν πάνω από το 50% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και προμήθευαν το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού εξόρυξης. Οι παραγωγοί χρειάζονταν έσοδα σε δολάρια για να εξοφλούν κεφαλαιουχικές δαπάνες που ήταν εκφρασμένες επίσης σε δολάρια. Ωστόσο, αυτό το «μηχανικό οχύρωμα» έχει πλέον αποδυναμωθεί σημαντικά.

Στη Σαουδική Αραβία, το μερίδιο των ΗΠΑ στο σύνολο των εισαγωγών είναι σήμερα μικρότερο από τα δύο τρίτα εκείνου που ήταν μόλις πριν από μία δεκαετία, κυμαινόμενο πλέον γύρω στο 8%. Καθώς τα κράτη του Κόλπου προμηθεύονται ολοένα και περισσότερα βιομηχανικά αγαθά από ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών εταίρων, η λειτουργική ανάγκη διακράτησης δολαρίων για τον διακανονισμό του εμπορίου μειώνεται.

Οι στρατιωτικές προμήθειες λειτουργούσαν παραδοσιακά ως ο τελευταίος πυλώνας της ζήτησης για δολάρια στην περιοχή, με τους προϋπολογισμούς των χωρών του Κόλπου να είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένοι στους αμερικανικούς αμυντικούς κολοσσούς. Ωστόσο, η UBS επισημαίνει ότι, εάν οι περιφερειακές δυνάμεις αρχίσουν να διαφοροποιούν τις στρατιωτικές τους δαπάνες στον απόηχο των πρόσφατων εχθροπραξιών, το κίνητρο να λαμβάνουν και να διακρατούν δολάρια θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω. Μια πλήρης εγκατάλειψη του δολαρίου δεν είναι άμεση, αλλά ένα «διχοτομημένο» μοντέλο δαπανών, όπου το πετρέλαιο τιμολογείται σε δολάρια αλλά τα σχετικά έσοδα μετατρέπονται αμέσως σε άλλα νομίσματα, θα μπορούσε να προσθέσει νέα καθοδική πίεση στο αμερικανικό νόμισμα.

Ανακύκλωση εσόδων σε μια μεταπολεμική οικονομία

Το «ενδιαφέρον ερώτημα» για τους επενδυτές δεν είναι πλέον μόνο το πώς τιμολογείται το πετρέλαιο, αλλά και το πού δαπανάται η άνοδος των ενεργειακών εσόδων. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αστάθειας στον Περσικό Κόλπο, ο όγκος των δολαρίων που εισρέει στα ταμεία των παραγωγών έχει αυξηθεί σημαντικά.

Σε προηγούμενους κύκλους, αυτή η «ανακύκλωση πετροδολαρίων» παρείχε σταθερή στήριξη στα αμερικανικά ομόλογα. Σήμερα, όμως, η τάση των κρατικών επενδυτικών ταμείων του Κόλπου να στρέφονται προς εγχώριες υποδομές και μη δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό υποδηλώνει ότι η «πώληση δολαρίων» μπορεί να αποτελέσει τη σχεδόν αναπόφευκτη δευτερογενή κίνηση μετά από μια άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.