Φυσικό αέριο: Άλμα 5%, έφτασε στα 40 ευρώ

Η αναζωπύρωση της έντασης στο Ιράν με το κλείσιμο εκ νέου των Στενών του Ορμούζ έβαλε φωτιά και στις τιμές του αερίου, καθώς εκτοξεύτηκαν 5%.

Πιο αναλυτικά, τα futures του φυσικού αερίου σκαρφάλωσαν και πάλι στα 40,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντιστρέφοντας τις απώλειες της Παρασκευής, καθώς το Ιράν έκλεισε για άλλη μια φορά το Ορμούζ σε απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των λιμένων του από τις ΗΠΑ.

Αρκετά δεξαμενόπλοια LNG που μεταφέρουν καύσιμα από το Κατάρ φέρονται να πλησίασαν το στενό τις τελευταίες ημέρες, αλλά αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω ή να ακινητοποιηθούν.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, καμία εξαγωγή LNG δεν έχει φύγει από την περιοχή, διαταράσσοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG.