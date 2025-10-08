Ανοδικά το πετρέλαιο για την Τετάρτη, στα «απόνερα» της παραγωγής του OPEC+

Κέρδη εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές φαίνεται πως συνεχίζουν να στηρίζονται στις προσδοκίες για την περιορισμένη προσφορά του «μαύρου χρυσού»

Μετά τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,84% στα 66 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- ενισχύονταν 0,94% στα 62,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο επίκεντρο των επενδυτικών κινήσεων παραμένει η απόφαση οκτώ χωρών του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (OPEC+) για αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα τον Νοέμβριο.

«Η αγορά βρίσκεται σε αβεβαιότητα όσον αφορά τις τιμές, με τη μία πλευρά να κλίνει προς μια πιθανή υπερπροσφορά και την άλλη να πιστεύει ότι η αύξηση δεν θα είναι τόσο γρήγορη όσο αναμενόταν», δήλωσε στο Reuters ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής της LSEG Oil Research.

Οι τιμές διαπραγματεύονται υψηλότερα προς το παρόν, καθώς ορισμένοι επενδυτές διατηρούν θετικές θέσεις, ή στοιχηματίζουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν, λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον περιορισμό των ροών ρωσικού αργού, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Μέχρι η φυσική αγορά να δείξει σημάδια χαλάρωσης μέσω της αύξησης των αποθεμάτων, οι επενδυτές είναι πιθανό να υποτιμήσουν τον αντίκτυπο της αύξησης της παραγωγής», ανέφεραν αναλυτές της ANZ την Τετάρτη.

Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιμών περιορίζονται, καθώς οι φόβοι για διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία έχουν μειωθεί, με τις αποστολές αργού πετρελαίου να διατηρούνται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ.