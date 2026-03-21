Στον εισαγγελέα ο Γ. Τσαγκαράκης - Γνήσια μόνο 7 από τα 300 έργα που είχε στην κατοχή του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την υπόθεση της γκαλερί στο Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε Κολωνάκι, Ελληνικό και Γλυφάδα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εντόπισαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία συνθέτουν μια υπόθεση με δύο βασικούς άξονες: την αρχαιοκαπηλία και την πλαστογραφία έργων τέχνης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και ένα παλαιό ευαγγέλιο, τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, στις αποθήκες της επιχείρησης εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 έργα ζωγραφικής, για τα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι πλαστά. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μόλις επτά από αυτά έχουν κριθεί ως γνήσια, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται από ειδικούς πραγματογνώμονες.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στην γκαλερί

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε επίσης το ποσό των 190.000 ευρώ, ενώ συνελήφθη και μία γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί, η οποία φέρεται να είχε στην κατοχή της το ευαγγέλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο αντικείμενο της είχε δοθεί από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να το κρύψει, όταν εκείνος αντιλήφθηκε ότι επίκειται έλεγχος από τις αρχές.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στη ΔΑΟΕ από άτομα του χώρου της τέχνης και συλλέκτες, οι οποίοι είχαν εκφράσει υποψίες για τη γνησιότητα έργων που εκτίθεντο ή δημοπρατούνταν μέσω της συγκεκριμένης γκαλερί.

Η αφορμή για την έναρξη της επιχείρησης δόθηκε από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσε την παρουσίαση του ευαγγελίου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, οι αρχές έχουν δεχθεί ήδη πλήθος τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από πολίτες που έχουν αγοράσει έργα από τη γκαλερί και εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να πρόκειται για πλαστά. Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα των έργων που έχουν στην κατοχή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος της υπόθεσης και να επιχειρούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα με μεγαλύτερες προεκτάσεις στον χώρο της τέχνης.