Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι μετά από 23 ημέρες - Δεκτά τα αιτήματά του

Ο Πάνος Ρούτσι σταματάει μετά από 23 ημέρες την απεργία πείνας, καθώς όλα του τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Ο ίδιος είχε ζητήσει να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις και παράλληλα να διενεργηθούν στην σορό του εξειδικευμένες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Παρουσία της συζύγου του και της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, έκανε γνωστό πως σταματάει την απεργία πείνας καθώς ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματά του, όπως ενημερώθηκε και ο ίδιος.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως η απεργία σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν πως η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της δίκης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν όπως προβλέπει ο νόμος, με ορισμό πραγματογνωμόνων από την πλευρά της εισαγγελίας, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για την παρακολούθηση της διαδικασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων.