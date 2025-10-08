«Σε κανένα βαθμό δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό ανεύρεσης της ακριβούς αιτίας θανάτου -εξαιτίας του προφανούς της χαρακτήρα αλλά και του βίαιου και ακαριαίου τρόπου θανάτου- η διενέργεια ιστολογικών ή άλλων τοξικολογικών εξετάσεων».

Το σκεπτικό του εισαγγελέα που είχε αρχειοθετήσει μερικώς τον Ιούλιο του 2024 τη μήνυση των 167 συγγενών θυμάτων των Τεμπών, για παράβαση καθήκοντος εις βάρος των ιατροδικαστών, αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Όπως συμπέραινε ο εισαγγελέας, από την έρευνα, η διενέργεια τοξικολογικών δεν θα διαφοροποιούσε την αιτία θανάτου των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η παράλειψη διενέργειας τοξικολογικής εξέτασης για τον προσδιορισμό ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στις απανθρακωμένες σορούς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, δεν αποκλείει την εκπλήρωση του ιατροδικαστικού καθήκοντος.

Από την κρίση των ιατροδικαστών εξαρτάται η διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις θανάτων από μαζικές καταστροφές.

«Στην προκειμένη περίπτωση για καμία σορό δεν υπήρξε αμφισβήτηση ως προς την αιτία θανάτου, ώστε να απαιτηθεί διενέργεια ιστολογικών εξετάσεων, πράξη που καθίσταται ιατροδικαστικώς αναγκαία όταν η αιτία θανάτου δεν είναι εμφανής και τίθεται ζήτημα περαιτέρω διερεύνησης μέσω εργαστηριακών εξετάσεων (…)», σημειώνεται στο σκεπτικό.

Σχετικά με τις μη απανθρακωμένες σορούς, ο εισαγγελέας αναφέρει ότι «η αιτία του άμεσου θανάτου ήταν οι διαπιστωθείσες βαρύτατες θανατηφόρες κακώσεις συνέπεια κυρίως των φυσικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν από τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, κακώσεις οι οποίες λόγω του είδους αυτών δεν κατέλειπαν περιθώριο αμφισβήτησης του που επέφερε τον θάνατο».

«Στις απανθρακωμένες σορούς ο θάνατος επήλθε λόγω της άμεσης επίδρασης της φωτιάς», συνεχίζει.

Επίσης, στην πράξη αρχειοθέτησης χαρακτηρίζεται «αδιαμφισβήτητο το γεγονός» ότι ο θάνατος προκλήθηκε από τη φωτιά, γεγονός που κατά τον εισαγγελέα, αποδεικνύεται από την κατάσταση της κάθε σορού.