Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κηφισιά - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στην Κηφισιά σε χώρο εργοστασίου όπου υπάρχουν πλαστικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό χώρο επί της οδού Αιγίδων, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα, 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες και εθελοντές.

Για λόγους ασφαλείας, έχει τεθεί σε ισχύ εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αιγίδων, από το ύψος της οδού Ξενέκα, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Κηφισιάς. Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να αποφεύγουν, εάν είναι δυνατόν, την ευρύτερη περιοχή έως ότου η κατάσταση τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.