Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Μάχη για να αποφευχθεί αναζωπύρωση

Οριοθετήθηκε έπειτα από πολύωρη και μεγάλη μάχη από ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις η πυρκαγιά που απείλησε τη Βρυσούλα Πρέβεζας. Ωστόσο, δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές παραμένουν στο σημείο, καθώς οι άνεμοι ενισχύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες, όπου καταβάλλεται η προσπάθεια κατάσβεσης, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το πέρασμά της φωτιάς κάηκαν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, εκτός από δασική έκταση, δύο αποθήκες και ένα υπόστεγο.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και ακολούθησε μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση του οικισμού.

Επιχείρησαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ.