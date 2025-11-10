Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της κόκκινης γραμμής από αύριο - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό θα ισχύσουν από αύριο και θα διαρκέσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που πραγματοποιεί η ΣΤΑΣΥ στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος».

Βάσει των αλλαγών οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν από τις 21:40 το βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, η κυκλοφορία των συρμών θα γίνεται κανονικά μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ» και «Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό». Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο ενδιάμεσο τμήμα, δηλαδή ανάμεσα σε Συγγρού Φιξ και Άγιο Δημήτριο, θα λειτουργεί ειδική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος».

Η λεωφορειακή γραμμή Χ13 θα είναι κυκλική, θα σταματά στους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί και θα ξεκινά από τον σταθμό «Συγγρού Φιξ», στην λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών αποτελεί ένα μεγάλο έργο συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, με προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το έργο αφορά κυρίως τις παλαιότερες σήραγγες των Γραμμών 2 και 3 («Σεπόλια – Δάφνη» και «Μοναστηράκι – Εθνική Άμυνα») και υλοποιείται ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία του Μετρό.

Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες εγκατάστασης υποδομών 5G, ώστε να ολοκληρωθούν δύο σημαντικά έργα ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Η ΣΤΑΣΥ, όπως ανέφερε, ζητά την κατανόηση του κοινού για την προσωρινή αναστάτωση, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στο δίκτυο του Μετρό.