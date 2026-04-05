Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων στο Μεσολόγγι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Μεσολόγγι παρίστανται επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.