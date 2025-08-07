Μέσα σε μόλις 11 ημέρες τα αποτελέσματα του πρώτου ψηφιακού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Μόλις έντεκα ημέρες χρειάστηκαν για να ανακοινωθούν οι γραπτές βαθμολογίες του πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, στον οποίο συμμετείχαν 43.080 υποψήφιοι. Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό τέτοιας κλίμακας που διεξήχθη αποκλειστικά με τη χρήση υπολογιστή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού στη δημόσια διοίκηση.

Συγκεκριμένα, ο πανελλήνιος γραπτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 1Γ/2025 διεξήχθη στην Αθήνα (εξεταστικό κέντρο ΟΤΕAcademy) από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 7 Ιουλίου και στη Θεσσαλονίκη (εξεταστικό κέντρο ΔΕΘ/HELEXPO) από το Σάββατο 12 Ιουλίου έως και την Κυριακή 27 Ιουλίου.

Συνολικά, στον διαγωνισμό συμμετείχαν, όπως προαναφέρθηκε, 43.080 υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 90,86%) εκ των οποίων 23.314 στην Αθήνα και 19.766 στη Θεσσαλονίκη.

Οι δοκιμασίες στις οποίες εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι/ες ήταν οι εξής:

1. Εξέταση γνώσεων

2. Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

α. Δοκιμασία επαγωγικού συλλογισμού

β. Δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών

Οι δοκιμασίες αυτές αποσκοπούσαν συνδυαστικά στην αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την αποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι/ες στον Δημόσιο Τομέα καθώς και για την επίτευξη υψηλής απόδοσης στα εργασιακά καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, η δοκιμασία της εξέτασης γνώσεων στόχευε στην αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων σε ένα σύνολο επιστημονικών αντικειμένων που ανεξάρτητα από τον κλάδο/ειδικότητα επιλογής τους, οι εργαζόμενοι/ες στον δημόσιο τομέα είναι σημαντικό να κατέχουν για την ολιστική και επιτυχημένη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και για την ευδόκιμη υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού, μέσα από την αναγνώριση μοτίβων και κανόνων λογικής, αξιολογούσε την αντίληψη των υποψηφίων και ειδικότερα την ύπαρξη λογικού ή αναλυτικού τρόπου σκέψης, απαραίτητη δεξιότητα για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη δημιουργική εύρεση λύσεων.

Τέλος, η δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών αξιολογούσε ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων που προβλέπεται στον ν. 4940/2022 και εξέταζε τον βαθμό στον οποίο οι ατομικές εργασιακές συμπεριφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στις ως άνω απαιτούμενες δεξιότητες για μια επιτυχημένη εργασιακή απόδοση στον Δημόσιο Τομέα.

Όσον αφορά στην βαθμολογία που οι υποψήφιοι/ες πέτυχαν, διαφάνηκε ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων σε καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα παρουσιάζοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, χωρίς να σημειώνεται κάποια σημαντική κορύφωση ή πτώση αυτής σε κάποια χρονική φάση.

Συνολικά, ο γενικός μέσος όρος που σημείωσε το σύνολο των υποψηφίων και στις τρεις δοκιμασίες ανήλθε στο 67 ενώ στους ακόλουθους πίνακες φαίνεται αναλυτικά ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε κάθε δοκιμασία.

Όπως προκύπτει ανάγλυφα από τους Πίνακες 4 και 5, δεν διαπιστώνεται κανένα πλεονέκτημα υπέρ των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο τέλος κάθε μιας από τις τρεις εξεταστικές περιόδους των θεμάτων γνώσεων ή προς το τέλος του διαγωνισμού.

Οι αντίθετοι ισχυρισμοί φαίνεται να εδράζονται είτε σε καλόπιστη άγνοια της φύσης των νέων δοκιμασιών, είτε στην επιδίωξη οικονομικού οφέλους μέσω της προσέλκυσης υποψηφίων ακόμα και τις τελευταίες ημέρες του διαγωνισμού. Ωστόσο, τέτοιες αναφορές, δεν επιβεβαιώνονται από κανένα στατιστικό στοιχείο.

Εν κατακλείδι, ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα, σύγχρονη, αντικειμενική, αμερόληπτη και αδιάβλητη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων για τις προσλήψεις της περιόδου 2026-2027 που οργανώθηκε και διεξήχθη με απόλυτο σεβασμό προς τους υποψηφίους και την αγωνία τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας κάθε ημέρας εξέτασης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025, το ΑΣΕΠ απέστειλε ηλεκτρονικά στους υποψηφίους που δήλωσαν συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο ικανοποίησης για τον εν λόγω διαγωνισμό.