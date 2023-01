Λέσβος: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους «εθελοντές διασώστες»

Στην απόσυρση των κατηγοριών κατασκοπείας για τους 24 διασώστες και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για το μεταναστευτικό προχώρησε το Τριμελές Εφετείο Λέσβου.

Eίχε προηγηθεί σχετική πρόταση από τον εισαγγελέα που έκανε δεκτές τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

