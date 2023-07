Κέρκυρα: Στάχτη 22.000 στρέμματα από την πυρκαγιά (Χάρτης)

Περισσότερα από 22.000 στρέμματα έχουν κάψει οι πυρκαγιές στην Κέρκυρα, οι οποίες έχουν ξεσπάσει από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όπως προκύπτει από τις αεροφωτογραφίες του συστήματος Copernicus.

#EMSR677 Wildfire Corfu Greece



Rapid Mapping Team delivered an updated Monitoring Product using VHR imagery of 27 July at 9:30 UTC, detecting only a slight increase in the total burnt area over the last 24h (+16 ha)



2,176 ha of burnt area

