Κακοκαιρία Daniel: Ενεργοποίηση του Copernicus για τη Μαγνησία

Στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus για την καταγραφή των πλημμυρικών φαινομένων στη Μαγνησία από την κακοκαιρία «Daniel», προχωράει η Ευρωπαϊκή Ενωση μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Μαγνησίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την Τρίτη, κατά την επέλαση του κύματος κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της χώρας.

🛰️ Ενεργοποίηση #Copernicus EMS🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση περιοχών της #Μαγνησίας που έχουν πληγεί από #πλημμύρες 🌊



🔗 https://t.co/y3KUSRqm4d



🛰️ Activation of @CopernicusEMS 🇪🇺 for the immediate mapping of the areas in #Magnesia affected by #floods



🔗 https://t.co/dWd4iFUiJi pic.twitter.com/yHjDXyac2a