Κ. Τσίγκας: Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν 63 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα – Δύσκολο το επόμενο 15ήμερο λόγω υψηλής θερμοκρασίας και ανέμων

Οι ισχυροί άνεμοι και οι θερμοκρασίες που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών καθιστούν την εβδομάδα δύσκολη, ενώ μόλις την Πέμπτη, εκδηλώθηκαν 63 αγροτοδασικές πυρκαγιές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ύφεση και έχουν οριοθετηθεί, μεταξύ άλλων, σε Έβρο και Κρήτη.

Αυτά σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως υπογράμμισε, «οι άνεμοι και η ζέστη από μόνοι τους δεν προκαλούν πυρκαγιές – απαιτείται και ανθρώπινη δραστηριότητα», χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη και εγκληματική τη χρήση φλόγας ή τη διενέργεια θερμών εργασιών στην ύπαιθρο, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες.

Συν τοις άλλοις, ο Κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι οι πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνες τους, αλλά πάντα το ανθρώπινο χέρι είναι υπεύθυνο.

Από πλευράς της, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με διασπορά επίγειων και εναέριων μέσων ώστε η πρώτη απόκριση να είναι άμεση και ισχυρή. Ήδη πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη και επιτροπή εκτίμησης κινδύνου με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας.

«Ένα δύσκολο δεκαπενθήμερο είναι μπροστά μας», προειδοποίησε, καλώντας πολίτες και φορείς να δείξουν μέγιστη προσοχή για την προστασία ζωών, περιουσιών και του δασικού πλούτου της χώρας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Στο μεταξύ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα, Παρασκευή, στις Περιφέρειες Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) και Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.