Κ. Λακαφώσης: Έκανε πείραμα on air - «Εγώ δεν λέω τη λέξη παράνομο φορτίο» (vid)

«Η πυρόσφαιρα είναι αδύνατον να έχει προκληθεί από τα έλαια σιλικόνης», τόνισε ο Κώστας Λακαφώσης, τεχνικός σύμβουλος κάποιων εκ των οικογενειών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Μιλώντας σε ζωντανή μετάδοση στον τηλεοπτικό σταθμό OneTV, ο κ. Λακαφώσης έκαψε σε ζωντανή μετάδοση έλαια σιλικόνης για να αποδείξει τον ισχυρισμό του.

«Πολύ κόσμος ψάχνει πράγματα στο Internet και νομίζει ότι κάτι έγινε. Εδώ είναι ένας λύχνος Μπούνσεν, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της φλόγας να είναι περίπου 1.200 βαθμοί Κελσίου. Φτάνει μέχρι και 1.500 αν το ρυθμίσουμε τέλεια. Το χέρι που καίγεται στους 65-70 βαθμούς Κελσίου. Αν το δέρμα πάει πάνω από 70 βαθμούς, θα πάθω εγκαύματα. Εδώ έχω 1.500 βαθμούς Κελσίου. Γιατί δεν καίγομαι; Περνάει το χέρι μου μέσα από θερμοκρασία 1.200 βαθμών Κελσίου. Γιατί δεν έπαθα εγκαύματα; Έτσι λέει το Internet.

Η απάντηση είναι ότι δεν αρκεί μία συγκεκριμένη θερμοκρασία σ' ένα σημείο. Λέει κάποιος ότι το ηλεκτρικό τόξο έχει 10.000 βαθμούς. Έχει 10.000 βαθμούς για δύο δέκατα του δευτερολέπτου κι έσβησε. Χρειάζεται και χρόνο η μετάδοση θερμότητας. Γι' αυτό κι έχει σημασία κάποιος να είναι μηχανικός και να καταλαβαίνει κι άλλα πράγματα, εκτός από τη θεωρία. Γι' αυτό κι ο χημικός καταλαβαίνει τις χημικές αντιδράσεις κι ο μηχανικός την θερμοδυναμική. Ο μηχανικός περνάει το χέρι του από τη φλόγα, αρκεί να μην πάει πιο αργά απ' όσο πρέπει», είπε αρχικά ο κ. Λακαφώσης για το πείραμα και συνέχισε με εξήγηση για τα έλαια σιλικόνης:

«Για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα έλαια σιλικόνης σε σχέση με τα εύφλεκτα υγρά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο σταγόνες από δύο διαφορετικά υγρά. Το ένα είναι πιο εύφλεκτο κι αρκεί η σταγόνα να φτάσει στους 50 βαθμούς Κελσίου για να σκάσει, να πάρει φωτιά και να καεί. Το άλλο είναι πιο ανθεκτικό κι αντέχει μέχρι τους 400 βαθμούς. Αν έρθουν και οι δύο σταγόνες και πλησιάσουν στη φωτιά, σε μισό δευτερόλεπτο το ένα θα ανάψει και θα καεί, ενώ το άλλο επίσης θα ανάψει και θα καεί, αλλά θα πρέπει να περάσουν 15 δευτερόλεπτα για να φτάσει στους 400 βαθμούς, να τους ξεπεράσει και να καεί».

Ο κ. Λακαφώσης δεν δίστασε να κάψει σε ζωντανή μετάδοση έλαια σιλικόνης. «Αν περιμένουμε αρκετή ώρα, θα καεί. Δεν καίγεται με τη μία. Θέλει χρόνο. Το άσπρο είναι το διοξείδιο του πυριτίου που περισσεύει», ανέφερε.

Σε ερώτημα που δέχτηκε για το αν θα καούν γρηγορότερα ατμοποιημένα έλαια σιλικόνης, ο κ. Λακαφώσης απάντησε: «Το γρηγορότερα δεν είναι "not soon enough" (μτφρ. όχι αρκετά σύντομα). Εδώ απαντά η έκθεση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου. Ακριβώς αυτόν τον υπολογισμό κάνει. Το έλαιο σιλικόνης έχει κι άλλη μία ιδιότητα. Σχηματίζει ένα κέλυφος από πυρίτιο που προστατεύει καλύτερα τη σταγόνα κι έχει μεγαλύτερη αντοχή. Να μην μπλέξω σ' αυτό, γιατί είναι ειδικότητα του καθηγητή Κωνσταντόπουλου. Αν το έλαιο γίνει μικρές σταγόνες και υπάρχει και τόση θερμοκρασία στο χώρο. Πρέπει να έχεις συνθήκες φούρνου. Μην ξεχνάτε ότι το βράδυ σε 10 βαθμούς Κελσίου στην ύπαιθρο, δεν έχεις αυτές τις συνθήκες. Έχει μία σταγόνα που περνάει από τη φλόγα κι αν προλάβει ανάψει, αυτή θα μεταδώσει στις υπόλοιπες. Αν δεν προλάβει να ανάψει, μόλις πέσει στο έδαφος, χάθηκε. Αν δεν ανάψει στον αέρα, δεν θα ανάψει ποτέ. Αυτός είναι ο μηχανισμός που λένε οι χημικοί ότι δεν γίνεται με έλαια σιλικόνης».

Δείτε ολόκληρο το πείραμα του Κώστα Λακαφώση:

«Η πυρόσφαιρα είναι αδύνατον να έχει προκληθεί από τα έλαια σιλικόνης»

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε για «παράνομο φορτίο» εντός του μοιραίου τρένου, ο κ. Λακαφώσης εξήγησε ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τον συγκεκριμένο όρο.

«Περιμένετε να επιβεβαιώσω τη λέξη παράνομο φορτίο; Εγώ δεν λέω τη λέξη παράνομο φορτίο. Εγώ λέω άγνωστη ποσότητα καυσίμου. Αυτό για τυπικούς λόγους. Δηλαδή, και επειδή κάποιος λέει τα γυρνάω, τα μασάω, τα μαζεύω. Όχι. Δεν γυρνάω και δεν μαζεύω. Απλώς, επειδή η κουβέντα έχει γίνει πλέον κακοπροαίρετη, απ' αυτούς που θα πάρουν και θα κόψουν. Η πυρόσφαιρα έχει καταγραφεί στα βίντεο που βλέπουμε, είναι αδύνατον να έχει προκληθεί από τα έλαια σιλικόνης», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τα έλαια σιλικόνης θα πρέπει να μπορέσει κάποιος επιστήμονας να αποδείξει ότι όντως μπορεί να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη πυρόσφαιρα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει κάπως να καταλήξουμε στο ότι κάτι κάηκε. Δεν γίνεται να μην κάηκε τίποτα».