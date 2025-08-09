Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σαμοθράκη - Συνεχίζεται το έργο της πυρόσβεσης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης γύρω στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου. Το έργο της πυρόσβεσης, ωστόσο, συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, στις οποίες επικεντρώνεται η μάχη των πυροσβεστών, προκειμένου να μην υπάρξει επικίνδυνη αναζωπύρωση.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στα χωριά Άνω και Κάτω Καρυώτες. Στις 8.12′ ήχησε το 112 ενημερώνοντας για την πυρκαγιά και καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Από τη φωτιά κάηκαν 20 στύλοι της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν αυτοδιοίκηση, στρατός και ιδιώτες.