Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στο Βαθύ του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι, προκαλώντας την έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πρόκειται για πυρκαγιά σε δασική έκταση δυτικά του οικισμού Βαθύ, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν με επίγεια αλλά και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα στο σημείο ήδη βρίσκονται 56 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα και 4 εναέρια μέσα, που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην προσπάθεια συντρέχουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Το έργο της κατάσβεσης ωστόσο, καθιστούν δύσκολο και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Μάλιστα μέσω 112 εστάλη ενημερωτικό μήνυμα τους κατοίκους του οικισμού Βαθύ, προκειμένου να γνωρίζουν ότι κοντά στην περιοχή τους βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσβεση πυρκαγιάς.

Επίσης, μήνυμα 112 ήχησε νωρίτερα προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

