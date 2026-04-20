Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός ξέσπασε νωρί το απόγευμα της Δευτέρας στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας για φωτιά που ξέσπασε στο Νεοχώρι Πηλίου.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, θαμνώδη βλάστηση και δέντρα, χωρίς να υπάρχει αναφορά για απειλή στο οικιστικό κομμάτι. Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από αέρα με 2 αεροσσκάφη της Πυροσβεστικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026