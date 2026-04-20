Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου, σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

20/04/2026 • 17:45
Ελλάδα
20/04/2026 • 17:45
Ελλάδα

Συναγερμός ξέσπασε νωρί το απόγευμα της Δευτέρας στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας για φωτιά που ξέσπασε στο Νεοχώρι Πηλίου.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, θαμνώδη βλάστηση και δέντρα, χωρίς να υπάρχει αναφορά για απειλή στο οικιστικό κομμάτι. Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από αέρα με 2 αεροσσκάφη της Πυροσβεστικής.

