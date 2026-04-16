Eurostat: Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί 30% - Στα 7,2 εκατ. άτομα το 2100

Για ισχυρή μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες και με «ορίζοντα» το 2100 έκανε λόγο η Eurostat, στις προβλέψεις της για τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη.

Η στατιστική αρχή της ΕΕ προβλέπει πως ο πληθυσμός της χώρας μας (στα 10.372.335 άτομα το 2025) θα μειώνεται διαρκώς μέχρι το τέλος του αιώνα, φτάνοντας τα 7.248.158 άτομα μέχρι το 2100, σε μια μείωση της τάξης του 30,12%.

Για το σύνολο της ΕΕ προβλέπεται πως ο πληθυσμός θα υποχωρήσει κάτω από τα 400 εκατ. άτομα (398 εκατ. το 2100) από 451.770.124 άτομα το 2025 (μείωση 11,7%).

Η Eurostat αναφέρει πως μέχρι το 2100 το ποσοστό των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί. Το ποσοστό των παιδιών και των νέων (ηλικίας 0-19 ετών) προβλέπεται να μειωθεί από 20% σε 17%, ενώ το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας (ηλικίας 20-64 ετών) αναμένεται να μειωθεί από 58% σε 50% έως το 2100.

Αντίθετα, το ποσοστό των ηλικιωμένων ομάδων (65 ετών και άνω) προβλέπεται να αυξηθεί. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65-79 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 16% το 2025 σε 17% το 2100, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 6% σε 16%.

Γήρανση του πληθυσμού

Η πυραμίδα πληθυσμού της ΕΕ για το 2025 δείχνει μια κοινωνία με μεγάλο προσδόκιμο ζωής, χαμηλή θνησιμότητα και χαμηλά ποσοστά γεννήσεων. Ο πληθυσμός αποτελείται κυρίως από άτομα σε ηλικία εργασίας άνω των 50 ετών, ενώ τα ποσοστά των νέων κάτω των 20 ετών είναι σημαντικά μικρότερα.

Μέχρι το 2100, όπως δείχνει η πυραμίδα, παρατηρείται μια στροφή προς τη μείωση του πληθυσμού, με αυξανόμενο ποσοστό ατόμων στις ηλικιακές ομάδες των ηλικιωμένων και μείωση του νεανικού πληθυσμού και του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.