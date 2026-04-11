Σαρωτικοί έλεγχοι σε supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες (pics)

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων σε πολυτελή οχήματα πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτικές αρχές, οδηγώντας στη δέσμευση 229 supercars με ξένες πινακίδες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «ΔΕΟΣ», οργανώθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, αξιοποιώντας δεδομένα από διόδια και τελωνεία, καθώς και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτες περιπτώσεις κυκλοφορίας πολυτελών οχημάτων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπείες, μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων και έντονη επισκεψιμότητα.

Στη λίστα των δεσμευμένων οχημάτων περιλαμβάνονται μάρκες υψηλής αξίας, όπως Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με την αξία ορισμένων να φτάνει ακόμη και τις 750.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις μη ταξινόμησης, παράνομης κυκλοφορίας από μη δικαιούχους, αδυναμία νόμιμης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτιμολόγηση, ζητήματα «πόθεν έσχες» για την απόκτηση των οχημάτων, τεκμήρια χρήσης, παροχές σε είδος, καθώς και θέματα φορολογικής κατοικίας των κατόχων ή οδηγών.

Παράλληλα, οι έλεγχοι αποκάλυψαν και σοβαρότερες παραβάσεις, καθώς σε ένα όχημα εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ βρέθηκαν και αυτοκίνητα με παραποιημένα στοιχεία πλαισίου, τα οποία εξετάζεται εάν είναι κλεμμένα.

Τα πρόστιμα και οι σχετικές κυρώσεις αναμένεται να επιβληθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων.