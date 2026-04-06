Δίκη για τα Τέμπη: Προσφυγή συγγενών στον Άρειο Πάγο για τη δήλωση αποχής της προέδρου της έδρας

Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Από νωρίς το πρωί, η αστυνομία πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους σε όσους εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο της Γεωπονικής Σχολής Λάρισας προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόφαση του Πλημμελειοδικείου Λάρισας να κάνει δεκτή τη δήλωση αποχής της προέδρου στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο». Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δικηγόρος οικογένειας θύματος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, ζητώντας να κριθεί εάν η αποχή και η αποδοχή της ήταν νόμιμες.

Στο χώρο βρίσκονται συγγενείς θυμάτων που δεν είχαν νομιμοποιηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπως η οικογένεια του Νίκου Βλάχου, ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου, η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασσάρα, η οικογένεια του Άγγελου Καρύδη, καθώς και ο πατέρας του Γεράσιμου, του νεαρού που εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

Σήμερα νομιμοποιήθηκαν οι δικηγόροι του Γεράσιμου, οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση του νεαρού με λόγια που συγκλόνισαν: «Δεν είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό». Τόνισαν ότι η υπόθεση των Τεμπών «έχει συνέχεια», καθώς οι συνέπειες για τους επιζώντες παραμένουν βαριές και διαρκείς.

Παράλληλα, οι γονείς της Εριέττας Σκάλκου δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η νεαρή κοπέλα είχε εξαϋλωθεί στο δυστύχημα, χωρίς να βρεθεί κανένα ίχνος της σορού της.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η διαδικασία εξελίσσεται σε ήρεμο κλίμα, χωρίς εντάσεις. Η σημερινή συνεδρίαση αφορά κυρίως τη συνέχιση των νομιμοποιήσεων, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση των εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων και η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο τέλος της διαδικασίας.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του κτιρίου, ενώ η πρόσβαση γίνεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ταυτοποίηση στοιχείων, έλεγχο προσωπικών αντικειμένων και χρήση ειδικών συσκευών ανίχνευσης. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της δίκης και η αποφυγή οποιουδήποτε επεισοδίου, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης συγγενών των θυμάτων αλλά και πολιτών.

Στο εσωτερικό της αίθουσας, η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις και παρουσιάσεις στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δίκη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς εξετάζονται πολλοί μάρτυρες και τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα.





