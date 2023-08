Copernicus: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία για τις φωτιές σε Αττική και Ροδόπη (χάρτης)

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου της ΠΕ Δυτικής Αττικής και του Δήμου Αχαρνών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, (κωδικός ενεργοποίησης EMSR690) οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 22 Αυγούστου και περιοχές στη χωρική αρμοδιότητα των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου και Αρριανών της ΠΕ Ροδόπης (κωδικός ενεργοποίησης EMSR689) η οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα 21 Αυγούστου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

