Ομάδα διαδηλωτών με αντισημιτικά συνθήματα βανδάλισε το βράδυ του Σαββάτου το νέο εστιατόριο King David Burger στην Αθήνα, όπως δήλωσε την Κυριακή στην Jerusalem Post ο ιδιοκτήτης του, Ζβίκα Λέβινσον.

«Έμεινα σοκαρισμένος», είπε ο Λέβινσον, προσθέτοντας ότι «ήταν απρόσμενο».

King David Burger kosher restaurant in Athens vandalized by anti-Israel protesters



The group threw "Free Palestine" flyers, sprayed graffiti saying "no Zionist is safe here," and threatened employees.https://t.co/HB24Z5dzYT pic.twitter.com/X52eXynsja