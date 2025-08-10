Αύριο στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά - Η επιθυμία της οικογένειας

Τη Δευτέρα, στο Α' Νεκροταφείο, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή της το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στον «Ευαγγελισμό» για εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, η 34χρονη κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη επιληπτική κρίση και αρχικά μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο. Από εκεί κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, όπου όμως υπέστη ανακοπή και, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Αύριο το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία λιτή ανάρτηση, σε μαύρο φόντο.

Η επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά

Σημειώνεται πως η οικογένεια Σαμαρά, αντί στεφάνου για τη Λένα, παρακαλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», ανέφερε η οικογένειά της σε χθεσινή ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

Το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».