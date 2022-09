Ζήσε το Μέλλον με το Νέας Γενιάς ThinkPad X1 Fold 16 ιντσών

1η Σεπτεμβρίου, 2002 -Σήμερα, η Lenovo ανακοίνωσε το νέας γενιάς ThinkPad™ X1 Fold που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των PC με αναδιπλούμενη οθόνη που η ίδια η Lenovo δημιούργησε το 2020. Το νέο ThinkPad X1 Fold είναι σχεδιασμένο να προσφέρει πλήρεις επιδόσεις PC με μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης, διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική φορητότητα που προσέφερε η αρχική, ριζοσπαστική συσκευή. Αποτελώντας το ελαφρύτερο laptop 16 ιντσών σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτή η νέα γενιά προσφέρει μια ευέλικτη, ισχυρή όσο και φορητή συσκευή1, με κομψότερο και λεπτότερο σχεδιασμό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα ως κύριος υπολογιστής. Η βελτίωση μιας συσκευής που ήδη έχει θέσει νέα δεδομένα δεν είναι απλή υπόθεση, όμως η Lenovo κατόρθωσε αυτό ακριβώς. Μέσα από το συνδυασμό των προτάσεων που υπέβαλαν οι πελάτες και των ιδεών που είχαν να προτείνουν οι τελικοί χρήστες, ο καινοτόμος σχεδιασμός προσφέρει μεγαλύτερη κατά 22%, αναδιπλούμενη οθόνη OLED 16 ιντσών, σασί κατά 25% λεπτότερο, αλλά και λεπτότερα πλαίσια περιμετρικά, σε μια πολυτελή, κομψή εμφάνιση και αίσθηση, η οποία περιλαμβάνει το πλαίσιο από αλουμίνιο και το πίσω κάλυμμα που είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο ύφασμα υψηλού επιπέδου.

Στην προσπάθεια δημιουργίας μιας συσκευής νέας γενιάς, βασικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητα να διδαχτείς από την εμπειρία χρήσης της συσκευής, καθώς κι από το πλήθος προτάσεων που μπορούν να προσφέρουν οι χρήστες που την επέλεξαν. Οι πληροφορίες αυτές βοήθησαν τα μέγιστα τη Lenovo ώστε να προσδιορίσει τους τέσσερις βασικούς τομείς όπου η εμπειρία χρήσης πρέπει να είναι άψογη: επιδόσεις, πληκτρολόγιο, οθόνη και σχεδιασμός.

Αναδιπλούμενη οθόνη για εμπειρία νέας γενιάς

Βασισμένο στη δύναμη του Intel vPro®, ενός Intel® Evo™ Design με έως και 12ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core™ i7 και γραφικά Intel Iris Xe, το νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, μέσα από έναν σχεδιασμό αναδιπλούμενης οθόνης. Η δυνατότητα προσθήκης έως και 1TB2 SSD και οι επιλογές μνήμης RAM έως και 32GB LPDDR5 μεταφράζονται σε θαυμάσιες επιδόσεις για τα Windows 11 Home ή Pro, ανεξάρτητα από την προτιμώμενη χρήση της συσκευής.

Μια θετική και οικεία εμπειρία πληκτρολόγησης, σε μια συσκευή σχεδιασμένη να αποτελέσει κύριο υπολογιστή, είναι ζωτικής σημασίας. Το νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold προτείνεται προαιρετικά με πλήρες πληκτρολόγιο ThinkPad οπίσθιου φωτισμού, με TrackPoint και μεγάλο touchpad, που λειτουργεί προσαρμοσμένο ή αποσπασμένο από το PC, ανάλογα με τη λειτουργία χρήσης. Το πληκτρολόγιο μπορεί να προσαρμοστεί μαγνητικά στο κάτω μισό της οθόνης, για μια κλασική σύνθεση laptop, προσφέροντας όλες τις δυνατότητες σε μία πραγματικά εκπληκτική εμπειρία χρήσης ενός φορητού υπολογιστή 12 ιντσών.

H μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης μεταφράζεται σε αυξημένη παραγωγικότητα, ενώ τα υβριδικά μοντέλα εργασίας έχουν έρθει να υπογραμμίσουν περαιτέρω τη ανάγκη για μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης. Το νέο ThinkPad X1 Fold ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή με το παραπάνω, καθώς η οθόνη προσαρμόζεται ανάλογα με το πώς θέλουν να την αξιοποιήσουν οι χρήστες. Το εξαιρετικά φωτεινό, αναδιπλούμενο πάνελ OLED των 16,3 ιντσών με αναλογίες θέασης 4:3 προσφέρει τη μέγιστη επιφάνεια σε ένα πανάλαφρο πακέτο, διαθέτοντας την απαραίτητη ευελιξία ώστε να στρέφεται σε θέση κάθετη ή οριζόντια, και φυσικά αναδιπλούμενο. Μπορεί να εφοδιαστεί προαιρετικά με μαγνητικά προσαρμοζόμενη γραφίδα που αξιοποιεί το πρωτόκολλο Wacom. Μία από τις εντυπωσιακές δυνατότητες του νέου ThinkPad X1 Fold είναι ότι μπορεί να προβάλει σειρές, ταινίες και αθλητικούς αγώνες με έως και 600nits HDR φωτεινότητας, σε λειτουργία Dolby Vision® όπου αυτή υποστηρίζεται.





H εμφάνιση και η αίσθηση των συσκευών εξελίσσεται σε ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα, καθώς οι χρήστες αναζητούν σχεδιαστικές προτάσεις με «προσωπικότητα» που έχουν σαν αποτέλεσμα μια εντονότερη συναισθηματική σύνδεση με την τεχνολογία, ή οποία αποτελεί πλέον τη ραχοκοκαλιά της καθημερινότητάς μας. Ο σχεδιασμός ενός PC με αναδιπλούμενη οθόνη με στενότερα πλαίσια, μεγαλύτερη οθόνη και συνολικά λεπτότερη φόρμα, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό στην ανθεκτικότητα, δεν είναι εγχείρημα το οποίο στερείται κατασκευαστικών προκλήσεων. Το νέο ThinkPad X1 Fold διαθέτει στενά πλαίσια, όχι μεγαλύτερα των 10mm, ανοιχτό φτάνει σε πάχος μόλις τα 8,6mm, ενώ ακόμη και κλειστό είναι εκπληκτικά λεπτό, στα μόλις 17,4mm. Όπως όλα τα laptop της σειράς ThinkPad, το ThinkPad X1 Fold έχει περάσει από τα αυστηρότατα τεστ αντοχής της Lenovo, πέραν του ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα MIL-STD-810H, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αντοχής συσκευής. Ακόμη και το 100% ανακυκλωμένο υφαντό υλικό υψηλών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκε στο κάλυμμα έχει περάσει από πλήθος ελέγχων αντοχής και αξιοπιστίας.

Μέγιστη ευελιξία, μέγιστη ευκολία

Η Lenovo εξακολουθεί να καινοτομεί, εισάγοντας περισσότερες λειτουργίες χρήσης, κι αυτός είναι ο τομέας όπου η τεχνολογία υπολογιστών με αναδιπλούμενη οθόνη αναδεικνύεται πλήρως. Το νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold πραγματικά διαμορφώνει το μέλλον, προσφέροντας την επιφάνεια οθόνης και την εμπειρία θέασης ενός laptop 16 ιντσών, με το μισό αποτύπωμα των κλασικών αντιπροτάσεων. Διπλώνει βολικά, φτάνοντας στο μέγεθος ενός laptop μικρότερου των 13 ιντσών, για εύκολη και συμπαγή μεταφορά και αποθήκευση. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, επιτρέποντας στη συσκευή να προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών και να προσφέρει μία από τις πλέον συναρπαστικές υπολογιστικές εμπειρίες που παρουσιάστηκαν ποτέ. Παραγωγικότητα, συνεργατικότητα, κατανάλωση περιεχομένου, ανάγνωση, συγγραφή, επιμέλεια και ούτω καθεξής, γίνονται όλα πανεύκολα, σε οποιαδήποτε μορφή κι αν αισθάνεται περισσότερο άνετα ο κάθε χρήστης. Οι μορφές αναδίπλωσης που προκύπτουν μέσα από ένα διαισθητικό σύστημα Εναλλαγής Μορφών, είναι οι εξής:

Κλασική λειτουργία laptop, προσφέρει κεντρική οθόνη 12 ιντσών, είτε με πληκτρολόγιο επί της οθόνης στο κάτω μισό, είτε με το προαιρετικό πλήρους έκτασης πληκτρολόγιο ThinkPad Bluetooth TrackPoint. H μορφή αυτή είναι ιδανική για πλήρη παραγωγικότητα σε περιορισμένους χώρους, π.χ. αεροπλάνα, τρένα και αυτοκίνητα.

Λειτουργία landscape ή αλλιώς λειτουργία όλα-σε-ένα, προσφέροντας μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Φτάνοντας στον προορισμό τους, οι χρήστες μπορούν να ξεδιπλώσουν τη συσκευή σε λειτουργία landscape, αξιοποιώντας τη βάση στήριξης και να ενεργοποιήσουν το πληκτρολόγιο -είτε ενσύρματα, είτε ασύρματα στη βάση στήριξης- ώστε να δημιουργήσουν ένα εκπληκτικό laptop 16 ιντσών, το οποίο εμπνέει την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών εργασιών ή αποτελεί την πλατφόρμα προβολής εντυπωσιακών παρουσιάσεων.

Λειτουργία πορτραίτου (portrait), μια νέα μορφή που ενθουσίασε τους χρήστες στις πρώτες δοκιμές. Η περιστροφή της οθόνης κάθετα, με τη βοήθεια της βάσης στήριξης, δημιουργεί μια πελώρια οθόνη 16 ιντσών, η οποία αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη για ανάγνωση ή επιμέλεια μακροσκελών εγγράφων, παράλληλη προβολή πληροφοριών από κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες και όχι μόνο.

Η λειτουργία βιβλίου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στην τεχνολογία αναδιπλούμενης οθόνης, όμως εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή η ανάγνωση του νέου μπεστσέλερ πάνω σε μια εν μέρει αναδιπλωμένη οθόνη 16 ιντσών. Είναι επίσης μια πολύ παραγωγική μορφή για επιμέλεια άρθρων ή για την περιήγηση σε ψηφιακές εκδόσεις.

Τέλος, η λειτουργία tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την οθόνη στραμμένη είτε κάθετα, είτε οριζόντια, επιτρέποντας δημιουργικές ασχολίες με άνεση, την αλληλεπίδραση με συνεργάτες ή συγγενείς, με τη βοήθεια της μαγνητικής γραφίδας, αλλά και την απόλαυση περιεχομένου, μέσω της οθόνης με δυνατότητα υποστήριξης Dolby Vision.

Σχεδιασμένο να διαμορφώσει το μέλλον

Οι designers και οι μηχανικοί της Lenovo εργάστηκαν ακούραστα πάνω στο επόμενης γενιάς ThinkPad X1 Fold, παρουσιάζοντας μια συσκευή η οποία για μία ακόμη φορά μεταμορφώνει την κατηγορία των συσκευών με αναδιπλούμενη οθόνη. Η μεγαλύτερη οθόνη απαίτησε τον ανασχεδιασμό τόσο του άξονα περιστροφής όσο και του ίδιου του πάνελ, και το σύστημα που προέκυψε επιτρέπει στην αναδιπλούμενη OLED οθόνη να σχηματίζει απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, τόσο στο ανοιχτό όσο και το κλειστό σενάριο, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα λεπτότερο σύστημα. Περισσότερα από διακόσια μέρη κινούνται συγχρονισμένα εντός του άξονα περιστροφής, ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιστότητα απεικόνισης και η ανθεκτικότητα της οθόνης. Αναπτύχθηκε νέο σύστημα διεπαφής με την οθόνη, οπότε διπλώνει η μη ενεργή περιοχή, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και επιτρέποντας το σχεδιασμό λεπτότερων πλαισίων. Το πλαίσιο του υβριδικού κλείστρου επίσης επανασχεδιάστηκε, οπότε προέκυψαν διάφορα οφέλη σε επίπεδο λεπτότητας, περισσότερου χώρου για κεραίες και απλούστευσης του σέρβις. Οι μηχανικοί της Lenovo ανέπτυξαν επίσης μια σειρά από αναδιπλούμενα φύλλα γραφίτη, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο απόκτησης ευρεσιτεχνιών, προκειμένου να διαχέεται η θερμότητα στο σύστημα, προσφέροντας έτσι έναν εξαιρετικά ισχυρό σχεδιασμό χωρίς ανεμιστήρα.

Ο ριζοσπαστικός σχεδιασμός και οι αντίστοιχες κατασκευαστικές λύσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης. Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει την εφαρμογή TrackPoint Communications Quick Menu App, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα και προσφέρει ταχεία πρόσβαση στις λειτουργίες κάμερας και μικροφώνου, όμως το σκεπτικό πίσω από τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής σε διάφορες μορφές είναι αυτό που αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή. Τρεις θύρες USB Type C, ανάμεσά τους δύο θύρες Intel® Thunderbolt™ 4, είναι έτσι σχεδιασμένες έτσι ώστε σε οποιαδήποτε μορφή της συσκευής οι δύο να είναι πάντα διαθέσιμες. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται στα ηχεία και τα μικρόφωνα, με τρία ηχεία Dolby Atmos® ενσωματωμένα έτσι ώστε τα δύο να είναι πάντοτε ενεργά, προσφέροντας στερεοφωνικό ήχο. Η συσκευή διαθέτει δίδυμες συστοιχίες διπλών μικροφώνων, η μία από τις οποίες είναι πάντα ενεργή, ανάλογα με τη μορφή, με τη λειτουργία Dolby Voice® να βελτιστοποιεί τις επιδόσεις μικροφώνων και ηχείων, αξιοποιώντας την τεχνολογία χωρικού ήχου, για εξαιρετικές εμπειρίες τηλεδιάσκεψης.

Προκειμένου να αξιοποιήσει περαιτέρω τη μοναδική φόρμα του νέου ThinkPad X1 Fold, η Lenovo γίνεται η πρώτη εταιρία που παρουσιάζει μια προηγμένη έκδοση του Visual Sensing Controller της Intel® (Intel® VSC), ενός τσιπ βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο διασφαλίζει μια απόλυτα ομαλή εμπειρία, ανεξαρτήτως του πώς χρησιμοποιεί τη συσκευή ο χρήστης. Είτε η οθόνη βρίσκεται σε κάθετη διάταξη, είτε σε οριζόντια ή ακόμη και σε λειτουργία laptop, το Intel® VSC διαχειρίζεται αυτόματα την κάμερα, αξιοποιώντας το διευρυμένο οριζόντιο πεδίο 75 μοιρών, με τη βοήθεια της λειτουργίας αυτόματου καδραρίσματος των Windows 11. Η έξυπνη αυτή τεχνολογία καθιστά το νέο ThinkPad X1 Fold ασύλληπτα διορατικό και δυναμικό. Η λειτουργία “αφύπνισης με την προσέγγιση” αναγνωρίζει αυτόματα το χρήστη (και μόνο τον καθορισμένο χρήστη), ενεργοποιώντας τη συσκευή αυτόματα, ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση όταν ο χρήστης πλησιάζει, ενώ σε συνδυασμό με το Windows Hello προσφέρει την απλότητα της ανέπαφης σύνδεσης. Για επιπλέον ασφάλεια, η λειτουργία “εντοπισμού παρατηρητή” ενημερώνει το χρήστη σε περίπτωση που κάποιο αδιάκριτο βλέμμα έχει στραφεί στη συσκευή, ώστε να διατηρηθούν οι πληροφορίες επί της οθόνης προστατευμένες, ενώ η λειτουργία “κλειδώματος με την απομάκρυνση” αναγνωρίζει πότε αποχωρεί ο χρήστης και κλειδώνει το σύστημα, ώστε να αποτρέψει τυχόν ανεπιθύμητη πρόσβαση σε αυτό. Το Intel® VSC χρησιμοποιεί επίσης έξυπνους μηχανισμούς αναγνώρισης, προκειμένου να βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της οθόνης, μειώνοντας τους ρυθμούς ανανέωσης ανάλογα με το είδος του περιεχομένου που προβάλλεται σε αυτή, χρησιμοποιώντας παράλληλα την έξυπνη μείωση της φωτεινότητας όταν ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά ενεργά με την οθόνη. Οι δυνατότητες αυτές συνδυάζονται έτσι ώστε να καταστήσουν το νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold περισσότερο φυσικό και εύκολο στην αλληλεπίδραση. Το VSC της Ιntel βοηθά ώστε να έχουν οι χρήστες έναν ασφαλή, δυναμικό, ευχάριστο και ενεργειακά αποδοτικό υπολογιστή, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις, την ποιότητα ή τη διάρκεια της μπαταρίας, αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες αντίληψης του περιβάλλοντος, προκειμένου να διαχειρίζεται το σύστημα έξυπνα την ενέργεια που καταναλώνει και να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία χρήσης.





Οι προτάσεις των καταναλωτών και η σχεδιαστική πρωτοπορία συνδυάστηκαν ώστε να δημιουργήσουν μία από τις πλέον καινοτόμες και συναρπαστικές εμπειρίες χρήσης υπολογιστή. Κάθε τεχνολογική πρωτιά και κάθε λειτουργία που διευκολύνει τη χρήση εφαρμόστηκαν έχοντας κατά νου τον τελικό χρήστη. Αφοσιωμένη στο μακροπρόθεσμο μέλλον του προσωπικού υπολογιστή, η Lenovo δικαίωσε τις προσδοκίες, μέσα από την αναδιπλούμενη τεχνολογία. Η διαμόρφωση του μέλλοντος ξεκινά σήμερα, με το νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold

“Η δημιουργία του πρώτου αναδιπλούμενου υπολογιστή στον κόσμο, αποτέλεσε μια τεράστια τεχνολογική πρόκληση. Η βελτίωσή του, συνιστά πραγματικό επίτευγμα. Θέλουμε το νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold να αποτελέσει το πρότυπο της κορυφαίας παραγωγικότητας, δημιουργικότητας και απόλαυσης”, δήλωσε o Jerry Paradise, Vice President of Commercial Product Center, Intelligent Devices Group, Lenovo. “Τα ισχυρά θεμέλιά μας στο σχεδιασμό, την κατασκευή και οι εξαιρετικές συνεργασίες μας με την Intel, τη Microsoft και αναρίθμητους ακόμη εταίρους μας βοήθησαν ώστε να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο, κατασκευαστικό αριστούργημα. Το νέο ThinkPad X1 Fold επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία που εμείς δημιουργήσαμε”.

“Η Intel αισθάνεται υπερήφανη για την ικανότητά της να προσφέρει αξία στον πελάτη, μέσα από την καινοτόμα συμπόρευσή μας με τη Lenovo. Η στενή συνεργασία μας με τη Lenovo πάνω στο νέας γενιάς ThinkPad X1 Fold, το πρώτο PC με αναδιπλούμενη οδόνη βασισμένο στην ασφάλεια που παρέχει η πλατφόρμα Intel vPro αποτελεί, πράγματι, ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται την ασφάλεια, την απομακρυσμένη διαχείριση και τη συνεργατική, πολύμορφη δημιουργικότητα που προσφέρει αυτή η νέα πρόταση”, δήλωσε η Stephanie Hallford, Intel Vice President of the Client Computing Group and General Manager of Business Client Platforms.

“Οι καινοτόμες προτάσεις που συνεχίζει να προωθεί η Lenovo με τις αναδιπλούμενες συσκευές προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες για τους χρήστες των Windows 11”, δήλωσε ο Paul Donovan, Microsoft vice president of Lenovo partnership. “Το νέο ThinkPad X1 Fold με τα μικρότερα πλαίσια, το ασύλληπτα λεπτό σασί και το 100% ανακυκλωμένο ύφασμα υψηλών προδιαγραφών στο κάλυμμα είναι βέβαιο πως θα ενθουσιάσει εκείνους τους πελάτες που ενδιαφέρονται τόσο για τις επιδόσεις, όσο και τη βιωσιμότητα”.

