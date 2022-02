Τι βλέπουν τα ξένα κεφάλαια στις ελληνικές start ups - Γιατί το 2022 μπορεί να είναι χρονιά ρεκόρ

Τρεις εξαγορές ελληνικών start ups από αμερικανικούς κολοσσούς μέσα σε μερικά 24ωρα δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, για μια αναπτυσσόμενη αγορά, που μέχρι σήμερα απουσίαζε από τα ραντάρ των μεγάλων του χώρου. Το γεγονός ότι μετά την εξαγορά της Viva Wallet από τη JP Morgan, ακολουθεί μια δεύτερη, της εταιρείας προηγμένης ηχητικής τεχνολογίας Accusonus από τη Facebbok, και μια τρίτη, αυτή της Pollfish από την επίσης αμερικανική Prodege, εκτός από ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία, δείχνει ότι κάτι κινείται στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων

Τα ξένα κεφάλαια δείχνουν να λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψιν την εγχώρια startup σκηνή και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι πλέον για κάθε 1 ευρώ, που επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες τα εγχώρια επιχειρηματικά κεφάλαια, άλλα 2,5 ευρώ προέρχονται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Ούτε είναι τυχαίο ότι η συμμετοχή των μη Ελλήνων επενδυτών σε γύρους χρηματοδότησης ελληνικών νεοφυών εταιρειών αυξήθηκε το 2021 στο εντυπωσιακό ποσοστό του 84,9%.

Τη χρονιά που πέρασε η αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά έκανε ρεκόρ, όπως προκύπτει από την έκθεση Startups in Greece 2021-2022, που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο με την υποστήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Το νέο κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε εντός του 2021, τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ σημειώθηκε και ρεκόρ follow-on επενδύσεων. Τα νούμερα δείχνουν ότι συνολικός αριθμός των startups που χρηματοδοτήθηκαν πέρυσι ήταν μεγαλύτερος από 70, κατά 30% περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι συνολικές επενδύσεις που εξασφαλίστηκαν από αυτές ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Το 2022 προοιωνίζεται ακόμη καλύτερο για την ελληνική startup σκηνή, όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα ειδήσεις τον πρώτο μήνα του χρόνου. Πολλώ δε μάλλον όταν μετά τη Viva Wallet, «επωάζονται» πλέον κι άλλοι μονόκεροι (μη εισηγμένες νεοφυείς εταιρείες με αποτίμηση 1 δισ. ευρώ) με τουλάχιστον τρεις ακόμη εταιρείες, PeopleCert, Blueground, Persado, να βρίσκονται στο νήμα για τον τίτλο του unicorn.

Η κυοφορούμενη εξαγορά της Accusonus

H Meta (Facebbok) αναμένεται να ανακοινώσει την εξαγορά του 100% της Accusonus από τους ιδρυτές και μετόχους της, Αλέξανδρο Τσιλφίδη, Ηλία Κοκκίνη και Μιχάλη Τζάννε, το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Big Pi Ventures, συμφερόντων Μάρκου Βερέμη, σε μια εξαγορά που αναμένεται να γίνει με αποτίμηση κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Accusonus, δραστηριοποιείται στην παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στη περιοχή του ψηφιακού ήχου, ιδρύθηκε το 2013 από τον Αλέξανδρο Τσιλφίδη και τον Ηλία Κοκκίνη στην Πάτρα, τα προϊόντα της εταιρείας είναι βασισμένα σε καινοτόμους αλγορίθμους επεξεργασίας ήχου και τεχνητής νοημοσύνης και βρίσκονται σε περισσότερες από 100 χώρες, με γραφεία σε Ελλάδα και έδρα στην Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 50 άτομα και σύμφωνα με στοιχεία του το Crunchbase, μέχρι προσφάτως είχε σηκώσει 3,9 εκατ. δολάρια από την αγορά, γνωστοποιώντας το 2019 πως εξασφάλισε επένδυση ύψους 3,3 εκατ. δολ.

Η συμφωνία εξαγοράς της Pollfish

Η Pollfish είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει σε εταιρίες και ιδιώτες να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς (online market research), χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο διαδραστικό ερωτηματολόγιο (online mobile survey). Η εταιρία μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει έχει τη δυνατότητα να διανέμει τα ερωτηματολόγια στα κινητά τηλέφωνα περισσότερων από μισό δις. καταναλωτών σε όλο τον κόσμο και να λαμβάνει απαντήσεις με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες της Pollfish επιτρέπουν σε μικρές αλλά και σε μεγάλες εταιρίες της λίστας Fortune 500 να κάνουν έρευνες αγοράς άμεσα χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Με γραφεία σε Αθήνα και Νέα Υόρκη, η εταιρία έχει εδραιωθεί στην αγορά της Αμερικής, ενώ διαθέτει πελάτες σε περισσότερες από 30 χώρες.

Η Prodege, είναι μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία διαδικτυακού μάρκετινγκ, δημοσκοπήσεων καταναλωτών και έρευνας αγοράς με έδρα την Καλιφόρνια. Μέσω της δυναμικής πλατφόρμας της μεγάλες εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων και διαφημιστικές εταιρίες μπορούν να αντλούν στοιχεία που αφορούν το προφίλ των καταναλωτών τους, έτσι ώστε να δημιουργούν στοχευμένες δράσεις μάρκετινγκ και να σχεδιάζουν καταναλωτικά προϊόντα που έχουν απήχηση στο κοινό τους.

H JP Morgan και η Viva Wallet

Τον χορό των εξαγορών άνοιξε η JP Morgan που ανακοίνωσε την εξαγορά της Viva Wallet έναντι 1,2 δισ. ευρώ. H JP Morgan είναι η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε το 1799, σαν «The Bank of the Manhattan Company» και είναι η τρίτη παλαιότερη τράπεζα στις ΗΠΑ. Το ενεργητικό της ανέρχεται στα $3,8 τρισ. Έχει έσοδα της τάξης των $120 δισ. και απασχολεί 255 χιλιάδες εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο. Στη σημερινή της μορφή κατέληξε το 1996, μετά από μια σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών, ανάμεσα σε τράπεζες όπως είναι η Chase Manhattan Bank, η J.P. Morgan & Co., η Bank One, η Bear Stearns, η Washington Mutual, η Chemical Bank, η Manufacturers Hanover, η First Chicago Bank, η National Bank of Detroit, η Texas Commerce Bank, η Providian Financial και η Great Western Bank.

Η Viva Wallet Holding είναι η holding εταιρεία του ομίλου, κάτω από την οποία, βρίσκονται η Viva Bank, η Viva Payments, η Viva Wallet.com Ltd και η Viva Services. Η Viva Wallet μετά από την εξαγορά της Praxia Bank διαθέτει τραπεζική άδεια σε 23 ευρωπαϊκές χώρες και έχει σαν στόχο να παρέχει συστήματα πληρωμών και δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Viva Wallet δεν είναι μια ακόμα εταιρεία fintech. Μέσω της Viva Bank λειτουργεί σαν μια Neobank, δηλαδή σαν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που έχει και την τεχνολογία, αλλά και την τραπεζική άδεια που απαιτείται για να προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών της, σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι η Viva Wallet είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα τύπου Neobank που έχει περάσει όλη της την υποδομή, σε περιβάλλον cloud της Microsoft Azure.

Η Viva Wallet είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα, που έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανοίξουν ΙΒΑΝ λογαριασμό και να πάρουν δωρεάν όσες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θέλουν, χωρίς να απαιτούνται έγγραφα.