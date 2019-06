Θ. Βενιάμης: Στο έλεος της νέας γενιάς καυσίμων η ελληνική ναυτιλία

Στους κινδύνους που εγκυμονεί η «άστοχη», όπως τη χαρακτήρισε, νομοθετική πρόβλεψη του ΙΜΟ, σύμφωνα με την οποία οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (0,5%), εστίασε την ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο του Greek Shipping Summit, με θέμα «2020: The wind of Change in Global Shipping», ο κ. Βενιάμης αφού τάχθηκε υπέρ των στόχων που τίθενται για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ξεκαθάρισε ότι η Ένωση ουδέποτε συναίνεσε στην απόφαση που ελήφθη το 2008 αναφορικά με τα καύσιμα και τα scrubbers.

«Από την αρχή ήμασταν ενάντια στην τοποθέτηση scrubbers. Στην Ένωση υπηρετούμε αξίες τις οποίες δεν πρόκειται να θυσιάσουμε. Αλήθεια ποιον ωφέλησε το scrubber; Οι μόνοι ωφελημένοι είναι αυτοί που έβγαλαν χρήματα από την τοποθέτησή του και στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Την ίδια ώρα, δεν ήταν λίγοι οι πλοιοκτήτες που έλεγαν «και τι έγινε θα περιμένουμε μέχρι να αλλάξει ο νόμος». Αυτή ήταν η περιβαλλοντική τους ευσυνειδησία;» διερωτήθηκε ο κ. Βενιάμης.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις που είχε ο ίδιος με πετρελαϊκές εταιρείες αποκάλυψε πως η πετρελαϊκή βιομηχανία δεν είναι έτοιμη να παράξει τα νέα καύσιμα, καθώς απαιτούνται αστρονομικές επενδύσεις από πλευράς ιδιωτών.

«Όλοι βλέπουν τον πλοιοκτήτη ως τον μόνο υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση και ως εκείνον που μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχει βρει τον τρόπο να παράξει πετρέλαια με περιεκτικότητα θείου 0,5%. Σκέφτηκε κανείς το 2008 αν θα υπάρχουν μελλοντικά τα χρήματα για τέτοιου είδους επενδύσεις; Κανείς δεν είπε από που θα βρεθούν τα κεφάλαια για να παραχθεί πετρέλαιο».

Μάλιστα ο κ. Βενιάμης παρέθεσε ως παράδειγμα την περίπτωση διυλιστηρίου το οποίο μπορεί να παράγει 100.000 λίτρα και προκειμένου το πετρέλαιο του να είναι συμβατό με τους νέους κανονισμούς θα πρέπει να υλοποιήσει επένδυση 750 εκατομμύρια ευρώ!

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με τον κ. Βενιάμη, είναι η έλλειψη εγγυήσεων για την επάρκεια παραγωγής και εφοδιασμού του νέου τύπου καυσίμων. Τα ναυπηγεία αποφεύγουν να μιλήσουν για τα λάθη του κανονισμού, ενώ και οι νηογνώμονες που είναι σύμβουλοι του IMO τηρούν σιγήν ιχθύος.

Η εκτίμησή του είναι πως αν δεν ξεκαθαριστεί το πλαίσιο και δεν δοθεί άμεσα μια λύση, ο κίνδυνος να θρηνήσουμε θύματα ή να μένουν τα πλοία καραβοφάναρα (σ.σ. ακινητοποιημένα από μπλακ άουτ στις μηχανές τους) είναι ορατός.

Τέλος ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών επεσήμανε πως η μελέτη που έγινε με καθυστέρηση από τον ΙΜΟ, αφού θέσπισε τον κανονισμό το 2008 και μιλούσε για επάρκεια καυσίμων, είναι εσφαλμένη. «Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες στο 60%, ενώ ο ΙΜΟ κάνει λόγο για 80%», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν τα πλοία τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονται σε όλα τα λιμάνια του κόσμου με τα καύσιμα περιεκτικότητας θείου στο 0,5%. Άρα θα πρέπει να κάνουν μίξη με βαριά πετρέλαια. Κανείς δεν εγγυάται την ασφάλεια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ακόμη και η Total έκανε γνωστό ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια μίξη, ενώ από την 1η Μαρτίου του 2020, το λιμάνι της Σιγκαπούρης δεν θα δέχεται πλοία με αναμειγμένα καύσιμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.