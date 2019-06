Εμπορική συμφωνία με Βρετανία μόλις «απαλλαχθεί από τα δεσμά»

Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στο Λονδίνο ως επίσημος καλεσμένος της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ξεκινήσουν σύντομα τις διαπραγματευτικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο σύναψης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Πολλή αγάπη παντού γύρω. Πιθανή μια μεγάλη εμπορική συμφωνία μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο απαλλαχθεί από τα δεσμά (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Αρχίζουμε ήδη να μιλάμε», έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο Twitter.

....Fake News will be working hard to find them. Great love all around. Also, big Trade Deal is possible once U.K. gets rid of the shackles. Already starting to talk!